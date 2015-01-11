2021-02-02YEKT09:00:00 | Новости Городские новости В память о жертвах блокады и защитниках Сталинграда Ежегодно календарь памятных дат начинается со снятия блокады Ленинграда и разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сегодня, отдавая дань памяти ленинградцам и участникам легендарного сражения, глава округа Евгений Щербаков возложил цветы к Вечному огню.

Дни воинской славы – особые дни в календаре, ими отмечены знаковые даты, сыгравшие определяющую роль в судьбе страны. Ежегодно озерчане собирались у Вечного огня, чтобы почтить память жителей города на Неве и участников Сталинградского сражения, возложить цветы и венки в дань памяти всех жертв войны. Ограничения из-за короновируса внесли коррективы в проведение массовых мероприятий, но они не мешают десяткам миллионов россиян помнить и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне прошлого века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа.

– Мы должны всегда помнить подвиги наших соотечественников старшего поколения, как военные, так и трудовые, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Мы должны свои поступки сверять с этим великим подвигом, соизмерять, а смогли бы мы, если потребуется, поступить так же. Мы должны все осознать, что имеем возможность жить в мирное время – это большое достояние, и, самое главное, чтобы не было войны. Наши проблемы не сопоставимы с теми трудностями, которые преодолевали наши деды и прадеды. Вечная память нашим героям.

Справочно:

27 января 1944 года – дата, которую мы встречаем с болью в сердце и с чувством великой гордости за поколение победителей. В этот январский день отмечалась 77-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня продолжалась героическая оборона города на Неве. Подвиг защитников города навечно вошел в мировую историю как символ величайшего мужества, стойкости и самоотверженности. Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. Мемориальный комплекс открылся на этом месте в 1960 году.

2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. Для России и всего человечества Сталинград было и остается знаком военной и нравственной победы над фашизмом, символом перелома в величайшем вооруженном противостоянии ХХ века.

Фото Александра Абросимова.











Информация предоставлена: Дни воинской славы – особые дни в календаре, ими отмечены знаковые даты, сыгравшие определяющую роль в судьбе страны. Ежегодно озерчане собирались у Вечного огня, чтобы почтить память жителей города на Неве и участников Сталинградского сражения, возложить цветы и венки в дань памяти всех жертв войны. Ограничения из-за короновируса внесли коррективы в проведение массовых мероприятий, но они не мешают десяткам миллионов россиян помнить и передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне прошлого века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа.– подчеркнул глава округа. –– дата, которую мы встречаем с болью в сердце и с чувством великой гордости за поколение победителей. В этот январский день отмечалась 77-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня продолжалась героическая оборона города на Неве. Подвиг защитников города навечно вошел в мировую историю как символ величайшего мужества, стойкости и самоотверженности. Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. Мемориальный комплекс открылся на этом месте в 1960 году.– День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. Для России и всего человечества Сталинград было и остается знаком военной и нравственной победы над фашизмом, символом перелома в величайшем вооруженном противостоянии ХХ века.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-02-02YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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