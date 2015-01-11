На трассе М-5 введено ограничение движения из-за снегопада

Из-за метели в Челябинской области введено ограничение на трассе М-5 – с полудня 2 февраля запрещен выезд грузовиков на участке автодороги от границы с Башкирией до Чебаркуля.

Ограничение введено в целях обеспечения безопасности дорожного движения, уточнили в управлении.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильный снег, метель – и введением ограничения движения в Республике Башкортостан приняты соответствующие меры в Челябинской области: на участке 1 548 – 1 799 километр (поворот на Чебаркуль) с 12.00 до 20.00 запрещено движение большегрузного транспорта», – говорится в сообщении.+

Время окончания ограничения может быть изменено, если непогода продолжится.

Подрядной организации, отвечающей за зимнее содержание, совместно с органами ГИБДД поручено осуществить ограничения движения путем выполнения распорядительно-регулировочных действий на данном участке автомобильной дороги, принять необходимые меры по очистке проезжей части и ликвидации зимней скользкости.

В Госавтоинспекции уточнили, что сейчас на указанном участке трассы М-5 работают 46 экипажей ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники, в случае ухудшения обстановки будут выведены дополнительно еще 20 экипажей.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-trasse-M-5-vvedeno-ogranichenie-dvizheniya-iz-za-snegopada_133855.html