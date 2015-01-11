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ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Городские новости

Социальный контракт: если нужна помощь

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа доводит до сведения граждан Подробнее

| Спорт

Информация для любителей хоккея

Уважаемые любители хоккея!

7 февраля, в 13:00 на стадионе «Труд» состоится перенесенный матч «Маяк-Гранит» - ХК «Шк. Макарова» (г. Челябинск) Подробнее

| Губерния

Южноуральцам с долгом за коммунальную услугу от 1 тыс. руб. грозят судебные иски

Центр коммунального сервиса объявил об ужесточении мер к злостным неплательщикам за вывоз мусора – тем, чей долг составляет 1 тыс. рублей и выше грозят судебные иски Подробнее

| Губерния

На трассе М-5 введено ограничение движения из-за снегопада

Из-за метели в Челябинской области введено ограничение на трассе М-5 – с полудня 2 февраля запрещен выезд грузовиков на участке автодороги от границы с Башкирией до Чебаркуля Подробнее

| Губерния

В министерстве социальных отношений и управлениях соцзащиты возобновлен прием граждан

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера государственные и муниципальные услуги, которые из-за пандемии предоставлялись ранее только в электронном...

| Губерния

В Челябинске объявлен конкурс детского рисунка «Мой питомец — моя ответственность!»

Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных проводит конкурс детского рисунка «Мой питомец — моя ответственность!». Рисунки будут принимать в течение месяца, победители получат ценные призы, сообщают организаторы.
Конкурс детских рисунков «Мой питомец — моя ответственность!» пройдет в 2021 году в пятый раз. Он призван привлечь внимание общества к проблемам защиты прав домашних животных, воспитание любви, бережного и ответственного отношения к ним. Конкурс способствует знакомству детей с особенностями содержания и воспитания домашних питомцев, в том числе с точки зрения ветеринарии, приобщает к наблюдению и изучению особенностей поведения животных, развивает творческие способности ребят.Основное требование к рисунку — он должен быть связан с домашним животным, на нем может быть изображен питомец в своей обычной жизни, в окружении любящих хозяев, вместе в ветеринарным доктором и в других ситуациях. Рисунок должен быть выполнен на бумаге (формат не менее А3 и не более А2) любым способом: карандашами, красками, фломастером и пр.Прием работ на конкурс будет проводиться с 8 февраля по 10 марта 2021 года. Рисунок нужно принести в Челябинскую ветстанцию (г. Челябинск, Свердловский тракт, 18 «А»).После окончания приема работ на конкурс — с 11 по 21 марта — состоится голосование за работы на официальном сайте ветстанции https://vetlechebnica74.ru/. По итогам голосования будут определены 10 победителей, которые получат ценные призы от ОГБУ «Челябинская ветстанция». В числе призов — сертификаты на бесплатную двукратную диспансеризацию принадлежащих им питомцев, которая включает в себя полное комплексное профилактическое обследование, вакцинацию, электронную идентификацию (чипирование), стерилизацию, при показаниях проведение дополнительных диагностических (лабораторных исследований, УЗИ, ЭКГ) обследований, также купоны на разовую скидку в 10% на покупку любого корма в интернет-магазине товаров для животных «Зооаптека в каждый дом», призы от компании «Royal Canin».Конкурс «Мой питомец — моя ответственность!» проводится среди детей города Челябинска с 2017 года и стал популярным среди учащихся художественных школ и общеобразовательных учреждений. С 2019 года участие в конкурсе принимают учащиеся из других муниципалитетов, например, из Сосновского и Красноармейского районов.Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Регламенте, на сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция», на страницах учреждения в социальных сетях клиники. Подробнее

| Городские новости

Конкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьников

В Озерском городском округе конкурс проводится в девятый раз, но в этом году впервые в заочной форме. 2 февраля в режиме видеоконференции с приветственным словом...

| Городские новости

В Озерске подвели итоги программы реновации. Один из депутатов не справился с задачей

В Собрании депутатов округа проверят, чем занимался один из народных избранников и поставят вопрос о его профпригодности. Подробнее

| Губерния

Челябинский театр оперы и балета покажет оперу «Фауст» с новыми исполнителями

20 и 21 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета – знаменитое произведение Шарля Гуно с участием новых исполнителей и приглашенного артиста.
В челябинской...

| Губерния

Южноуральцы вновь могут обратиться на личный прием в министерство экологии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за...
| Новости » Городские новости

Конкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьников

В Озерском городском округе конкурс проводится в девятый раз, но в этом году впервые в заочной форме. 2 февраля в режиме видеоконференции с приветственным словом к участникам мероприятия обратились глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Напомним, что конкурс проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка», а также национального проекта «Образование». Его целью является создание единого пространства общения и обмена опытом среди обучающихся 9-11 классов. По традиции первенство определит самого умного и талантливого ученика этого учебного года.
Конкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьников
Мы все знаем, что озерское образование является флагманом в Челябинской области, у нас прекрасные школьники и отличные преподаватели, а самое главное у нашей сферы образования крепкие традиции, – обратился к участникам конкурса Евгений Щербаков. – Я уверен, что ваша активная позиция, умение проявить инициативу, стрессоустойчивость и умение быстро найти верное решение вам пригодятся в жизни. Каждый из вас обязательно станет в будущем успешным человеком. Я вас поздравляю, желаю успеха, буду болеть за каждого из вас.

Конкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьников

С открытием конкурса учащихся и членов жюри также поздравил генеральный директор градообразующего предприятия Михаил Похлебаев:
– Перед «Росатомом», перед «Маяком», стоит задача стать лучшими в раскрытии потенциала: это значит, помочь в становлении молодых людей от школьника до квалифицированного работника. Поэтому «Маяк» активно включен во взаимодействие с учебными заведениями. Не остались мы в стороне и сейчас, с интересом будем наблюдать за выполнением конкурсных заданий, поощрим сильнейших. Мы всегда поддерживали начинания и педагогов, и школьников, поэтому будем и дальше участвовать в развитии талантливой молодежи города.
В этом году девиз конкурса звучит так: «Ученик года – 2021: в ногу со временем». Его участниками стали четыре озерских старшеклассника: Виктор Савчук
(ученик 11 класса школы №21), Анна Гордиенко (ученица 10 класса лицея №23), Дарья Коренькова (ученица 10 класса лицея №23) и Виктория Ерофеева (ученица 10 класса школы №32).
Конкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьниковКонкурс "Ученик года" вновь выявит самых активных и талантливых школьников
Ещё до начала конкурса все участники предоставили в адрес оргкомитета автобиографии и портфолио своих достижений на муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.
Интересно отметить, что в состав жюри наряду с представителями педагогического сообщества и аппарата Собрания депутатов в этом году вошла Анастасия Шаяхметова, ученица 10 класса школы №30, лидер городского детского совета актива Российского движения школьников.
2 февраля в ходе дистанционного этапа конкурсанты также приняли участие в интеллектуальном поединке, открытой дискуссии и мастер-классе. Поскольку 2021 год объявлен в России годом науки и технологий темой интеллектуального поединка стала наука. Для рассуждения ребятам была предложена цитата писателя Максима Горького: «У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука». Ребятам дано задание подготовить речь от имени одной из исторических личностей, чьи исследования и открытия так или иначе относятся к области ядерной физики. В рамках «Открытой дискуссии» участники обсудили тему: «Закрытые границы – открытая Россия». О том, помогла ли пандемия открыть удивительные уголки природы и города России. Для участия в мастер классе «Формула успеха» в этом году участники представили обучающий видео-ролик.
3 февраля в ходе очного этапа (по отдельному графику) конкурсанты представят свои интерактивные тематические папки на тему «Музеи моего края» и творческие презентации. 4 февраля дистанционно пройдёт подведение итогов конкурса. По результатам конкурсных испытаний, по наибольшему количеству набранных баллов, жюри определит победителя, который будет представлять Озерский городской округ на областном этапе конкурса «Ученик года – 2021».
В группе конкурса в ВК https://vk.com/club202206204 будут выложены посты-знакомства с членами жюри и участниками, также на данной площадке будет объявлено традиционное голосование в номинации «Приз зрительских симпатий».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа
2021-02-02YEKT13:00:00
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