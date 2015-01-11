Напомним, что конкурс проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка», а также национального проекта «Образование». Его целью является создание единого пространства общения и обмена опытом среди обучающихся 9-11 классов. По традиции первенство определит самого умного и талантливого ученика этого учебного года.
– Мы все знаем, что озерское образование является флагманом в Челябинской области, у нас прекрасные школьники и отличные преподаватели, а самое главное у нашей сферы образования крепкие традиции, – обратился к участникам конкурса Евгений Щербаков. – Я уверен, что ваша активная позиция, умение проявить инициативу, стрессоустойчивость и умение быстро найти верное решение вам пригодятся в жизни. Каждый из вас обязательно станет в будущем успешным человеком. Я вас поздравляю, желаю успеха, буду болеть за каждого из вас.
С открытием конкурса учащихся и членов жюри также поздравил генеральный директор градообразующего предприятия Михаил Похлебаев:
– Перед «Росатомом», перед «Маяком», стоит задача стать лучшими в раскрытии потенциала: это значит, помочь в становлении молодых людей от школьника до квалифицированного работника. Поэтому «Маяк» активно включен во взаимодействие с учебными заведениями. Не остались мы в стороне и сейчас, с интересом будем наблюдать за выполнением конкурсных заданий, поощрим сильнейших. Мы всегда поддерживали начинания и педагогов, и школьников, поэтому будем и дальше участвовать в развитии талантливой молодежи города.
В этом году девиз конкурса звучит так: «Ученик года – 2021: в ногу со временем». Его участниками стали четыре озерских старшеклассника: Виктор Савчук
(ученик 11 класса школы №21), Анна Гордиенко (ученица 10 класса лицея №23), Дарья Коренькова (ученица 10 класса лицея №23) и Виктория Ерофеева (ученица 10 класса школы №32).
Ещё до начала конкурса все участники предоставили в адрес оргкомитета автобиографии и портфолио своих достижений на муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.
Интересно отметить, что в состав жюри наряду с представителями педагогического сообщества и аппарата Собрания депутатов в этом году вошла Анастасия Шаяхметова, ученица 10 класса школы №30, лидер городского детского совета актива Российского движения школьников.
2 февраля в ходе дистанционного этапа конкурсанты также приняли участие в интеллектуальном поединке, открытой дискуссии и мастер-классе. Поскольку 2021 год объявлен в России годом науки и технологий темой интеллектуального поединка стала наука. Для рассуждения ребятам была предложена цитата писателя Максима Горького: «У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука». Ребятам дано задание подготовить речь от имени одной из исторических личностей, чьи исследования и открытия так или иначе относятся к области ядерной физики. В рамках «Открытой дискуссии» участники обсудили тему: «Закрытые границы – открытая Россия». О том, помогла ли пандемия открыть удивительные уголки природы и города России. Для участия в мастер классе «Формула успеха» в этом году участники представили обучающий видео-ролик.
3 февраля в ходе очного этапа (по отдельному графику) конкурсанты представят свои интерактивные тематические папки на тему «Музеи моего края» и творческие презентации. 4 февраля дистанционно пройдёт подведение итогов конкурса. По результатам конкурсных испытаний, по наибольшему количеству набранных баллов, жюри определит победителя, который будет представлять Озерский городской округ на областном этапе конкурса «Ученик года – 2021».
В группе конкурса в ВК https://vk.com/club202206204 будут выложены посты-знакомства с членами жюри и участниками, также на данной площадке будет объявлено традиционное голосование в номинации «Приз зрительских симпатий».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа