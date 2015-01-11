Что изменилось в законах с 1 февраля: пособия, выплаты на детей, штрафы

В Челябинской области, как и по всей стране, выросли социальные пособия. Повышенные выплаты получат инвалиды, ветераны, женщины в декретном отпуске. И вообще с 1 февраля в силу вступает целый ряд нововведений.
С 1 февраля социальные пособия выросли почти на 5%. Речь идет об инвалидах, ветеранах войн, труда, ликвидаторов чернобыльской аварии.
Кстати, не останутся в стороне и семьи с детьми: будет увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет – теперь оно составляет 7 тысяч 82 рубля. Пособия решили повысить с учетом инфляции.
По этой же причине с 1 февраля увеличили плату, взимаемую с большегрузов в системе «Платон». Так стоимость одного километра пробега по федеральным трассам выросла на 14 копеек. В этом году на собранные таким образом деньги намерены отремонтировать 260 километров магистралей.
А вот тем автолюбителям, кто любит крутой тюнинг придется не заплатить больше, а встать в очередь за заключением специальной лаборатории. Это касается тех, кто устанавливает газобалонное оборудование, лебедки, решетки, спойлеры, огромные колонки.
А тем, кто любит пошуметь в Интернете, придется остудить пыл. За мат будут штрафовать. Впрочем, пока не отдельных пользователей, а администрацию соцсети – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Так что теперь уж точно лучше сначала думать, а потом говорить.
https://www.cheltv.ru/chto-izmenilos-v-zakonah-s-1-fevralya/