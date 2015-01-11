2021-02-03YEKT09:00:00 | Губерния Проект #ДНК познакомит южноуральцев с известными учеными и их открытиями Источник: ЧОУНБ









В течение 2021 года в рамках проекта #ДНК сотрудники Челябинской областной универсальной научной библиотеки будут рассказывать о науке и ученых интересным и доступным языком, в том числе с помощью книг Абонемента, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Кто впервые ввел в русский язык понятие «аббревиатура»? А кто разработал прототип вертолета? Он же первым в России получил цветные стекла (для того чтобы добиться результата, ему потребовалось около 4000 экспериментов!). Небольшая подсказка: этого ученого считают «универсальным», так как он разбирался во всех областях науки. Конечно же, речь идет о Михаиле Ломоносове.«2021 год был объявлен Годом науки и технологий в России. Отдел Абонемент Публичной библиотеки не может остаться в стороне от данной темы – в нашем фонде множество книг, посвященных ученым и их деятельности, а сами библиотекари активно включаются в продвижение научно-популярной литературы. Начать наш проект #ДНК мы решили именно с Ломоносова, потому что он является первым крупным российским ученым-естествоиспытателем, а также главным популяризатором науки в стране», – отмечает сотрудник отдела Абонемент Лолита Ишимова.Весь год в рамках проекта #ДНК специалисты будут рассказывать о науке. Благодаря книгам из фонда Публичной библиотеки южноуральцы смогут получить уникальные знания, найти ответы на волнующие вопросы в области науки, узнать много нового и любопытного про ученых (как российских, так и зарубежных).Открытия Михаила Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно‑молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. А еще выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории и литературы.Ломоносов – первый профессор химии в России. Среди всех наук, которыми занимался ученый-энциклопедист, первое место объективно принадлежит химии: 25 июля 1745 года специальным указом Ломоносову было присвоено звание профессора химии (в нашем веке он стал бы академиком, но тогда такого звания просто еще не было).Можно бесконечно перечислять все заслуги, инновации и открытия Михаила Ломоносова в разных областях науки, но лучше взять книги в отделе Абонемент и самим подробно изучить биографию великого ученого, его исследования и вдохновиться на такую же тягу к знаниям и всему новому.Следующим ученым, про которого в ближайшее время расскажет проект #ДНК, станет Альберт Эйнштейн. Источник: ЧОУНБВ течение 2021 года в рамках проекта #ДНК сотрудники Челябинской областной универсальной научной библиотеки будут рассказывать о науке и ученых интересным и доступным языком, в том числе с помощью книг Абонемента, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Кто впервые ввел в русский язык понятие «аббревиатура»? А кто разработал прототип вертолета? Он же первым в России получил цветные стекла (для того чтобы добиться результата, ему потребовалось около 4000 экспериментов!). Небольшая подсказка: этого ученого считают «универсальным», так как он разбирался во всех областях науки. Конечно же, речь идет о.«2021 год был объявлен Годом науки и технологий в России. Отдел Абонемент Публичной библиотеки не может остаться в стороне от данной темы – в нашем фонде множество книг, посвященных ученым и их деятельности, а сами библиотекари активно включаются в продвижение научно-популярной литературы. Начать наш проект #ДНК мы решили именно с Ломоносова, потому что он является первым крупным российским ученым-естествоиспытателем, а также главным популяризатором науки в стране», – отмечает сотрудник отдела Абонемент.Весь год в рамках проекта #ДНК специалисты будут рассказывать о науке. Благодаря книгам из фонда Публичной библиотеки южноуральцы смогут получить уникальные знания, найти ответы на волнующие вопросы в области науки, узнать много нового и любопытного про ученых (как российских, так и зарубежных).Открытия Михаила Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно‑молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. А еще выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории и литературы.Ломоносов – первый профессор химии в России. Среди всех наук, которыми занимался ученый-энциклопедист, первое место объективно принадлежит химии: 25 июля 1745 года специальным указом Ломоносову было присвоено звание профессора химии (в нашем веке он стал бы академиком, но тогда такого звания просто еще не было).Можно бесконечно перечислять все заслуги, инновации и открытия Михаила Ломоносова в разных областях науки, но лучше взять книги в отделе Абонемент и самим подробно изучить биографию великого ученого, его исследования и вдохновиться на такую же тягу к знаниям и всему новому.Следующим ученым, про которого в ближайшее время расскажет проект #ДНК, станет Альберт Эйнштейн. AzAzA 2021-02-03YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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