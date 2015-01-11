Клуб «Наше место» приглашает молодых челябинцев попробовать себя в инклюзивных спектаклях

Челябинский молодежный клуб «Наше место» 8 февраля проведет открытые актерские пробы на участие в инклюзивных спектаклях. Премьеры постановок состоятся в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивного театра «Мечтай!» в июне 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.Перед клубом «Наше место» и фестивалем стоит задача показать жителям Челябинска, что человек с инвалидностью может быть успешным в творчестве. Инклюзивная деятельность клуба – это всегда жизнеутверждающе и вдохновляюще для всех участников, как актеров, так и зрителей. В проекты клуба вовлечены студенты, молодежь с инвалидностью, волонтеры, челябинские компании. За четыре года команда «Нашего места» поставила пять инклюзивных спектаклей.«Впервые в Челябинске соберутся инклюзивные театры из разных уголков России, – поделилась исполнительный директор клуба «Наше место» Наталья Кузнецова. – У нашей талантливой молодежи, у ребят с ограниченными возможностями здоровья, кто еще не участвовал в жизни клуба, есть уникальная возможность стать частью театральной команды «Наше место» и выступить на лучших сценах Челябинска. Возможность – не просто раскрыть свои таланты, но и поделиться этим с очень широкой зрительской аудиторией».В рамках фестиваля клуб «Наше место» планирует показать три спектакля: детский, для аудитории 16+, а также мюзикл на языке жестов. Постановки будут осуществлять режиссеры челябинских театров.Принять участие в театральных пробах может любой молодой человек в возрасте 14-35 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для участия необходимо подготовить творческий номер на 2-3 минуты. Узнать подробности и зарегистрироваться можно в группе https://vk.com/nashemesto74.Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Кастинг пройдет8 февраля, в 17:00, по адресу: Челябинск, Свердловский пр., 84Б, офис 320. Подробности по телефону 8 351 77-66-196.