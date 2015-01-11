Южноуральцы выберут десять главных символов родного края

Продолжается конкурс «Символы Южного Урала». На первом этапе южноуральцы выбрали знаковые достопримечательности в своих городах и районах, теперь предстоит проголосовать за десятку символов региона.В каждом городе, районе, населенном пункте Челябинской области есть свои достопримечательности, памятные места, символы, которые олицетворяют наш край. Конкурс «Символы Южного Урала» призван поддержать интерес к родному региону у жителей области и ее гостей, соотечественников и иностранцев.На первом этапе конкурса, прошедшем в декабре прошлого года, путем голосования на портале «Активный житель 74» были выбраны главные символы каждого из городов и районов Челябинской области из 291 предложенного. Всего в 43 голосованиях конкурса приняло участие 49 575 южноуральцев.Теперь жителям региона предстоит выбрать 10 самых главных символов Челябинской области. Чтобы принять участие в голосовании, надо зарегистрироваться и отдать свой голос на портале «Активный житель 74». Каждый из участников сможет выбрать три самых главных, по его мнению, символа Южного Урала.Голосование продлится до 23 часов 59 минут 14 февраля 2021 года.Справка: Конкурс «Символы Южного Урала» проводится Медиахолдингом «Первый областной» при поддержке министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и АНО «Агентство международного сотрудничества». Голосование продлится до 14 февраля 2021 года. Голосование доступно для пользователей с подтвержденными учетными записями ЕСИА. Если адрес регистрации заполнен корректно, и Ваша учетная запись ЕСИА подтверждена, но доступ к прохождению опроса отсутствует, просим обратиться в техническую поддержку через форму обратной связи.