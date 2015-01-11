ФГУП «ПО „Маяк“ анонсировал общественные слушания

Информация о проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимическо.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 741301001, в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива».

Цель намечаемой деятельности: безопасное обращение с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при переработке отработавшего ядерного топлива.

Месторасположение деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: является Администрация Озерского городского округа Челябинской области. Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк».

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» (далее – МОЛ) будут доступны с 03.02.2021 по адресам:

- г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник - четверг 11.00-19.00 (время местное), пятница 11.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - выходные;

- г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - четверг 8.30-17.42 (время местное), пятница 8.30-16.42, суббота, воскресенье – выходные;

- на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа Челябинской области: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по МОЛ на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами и в электронном виде по адресу электронной почты avpetrova@po-mayak.ru с 03.02.2021 по 05.03.2021.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по итогам общественных слушаний о реализации намечаемой хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива осуществляется по 05.03.2021 в письменном виде в местах ознакомления с материалами и в электронном виде по адресу электронной почты avpetrova@po-mayak.ru.

Общественные слушания по обсуждению МОЛ на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива» состоятся 09.03.2021 в 12.00 (время местное) по адресу: 456784, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45788/