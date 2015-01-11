Новая видеоэкскурсия по ММК завершает исторический цикл «Маршрут Победы»

Завершился конкурс мультимедийных проектов, посвященных Всероссийской переписи населения. Результаты опубликованы на официальном сайте ВПН www.strana2020.ru. В номинации «Аудиопроект от 5000 подписчиков» первое место занял подкаст «КритМышь».В номинации «Аудиопроект до 5000 подписчиков» лучшим признан подкаст «Ценная инфа».В номинации «Текстовый проект от 10000 подписчиков» жюри присудило победу Telegram-каналу «Теперь живите с этим». Второе место здесь получил проект Strana.Life, третье — «мне19».Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020 года. С этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих различных площадок и каналов в интернете и соцсетях.Конкурсанты могли снять видео или записать серию подкастов, сделать ряд постов или выбрать любой другой формат. Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном из аспектов переписи и был интересен аудитории.Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участников серию встреч с топовыми блогерами, известными ведущими и журналистами. Они рассказывали, как работать с такими важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и подход к аудитории.На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы, авторы которых получили премии на реализацию своих идей. По результатам творческого медийного состязания были выбраны победители, которым удалось создать по-настоящему интересные и популярные проекты, сообщает Медиаофис Всероссийской переписи населения. Подробнее
Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра. В рамках визита в регион представители «Wildberries» осмотрели потенциальныеплощадки. В частности, одними из самых перспективных и готовых с точки зрения уровня развития транспортной инфраструктуры определены площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. Сейчас специалисты центра «Мой бизнес» оценивают стоимость подготовки этих участков к строительству. «Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора. Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается», – прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.«Wildberries активно развивает сеть логистических центров, которые строятся в разных регионах страны, мы рассматриваем возможность размещения нового центра и в Уральском федеральном округе, где сосредоточено большое количество наших поставщиков и покупателей. Открытие нового крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, и ускорит их выход в онлайн-сегмент», – прокомментировал Александр Маковеев, заместитель генерального директора Wildberries.Улучшение инвестиционного климата – одна из важнейших задач правительства Челябинской области. В настоящий момент для ее решения реализуется комплекс мер: упрощаются процедуры ведения бизнеса, действует ряд налоговых преференций, налажена связь инвесторов с губернатором, инициаторам проектов оказывается комплексная поддержка.Сейчас на сопровождении регионального центра «Мой бизнес» находится 56 проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Подробнее
Информация о проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимическо Подробнее
Очередная видеоэкскурсия по Магнитогорскому металлургическому комбинату в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК» завершила исторический цикл проекта «Маршрут Победы», сообщает пресс-служба предприятия.Ранее в данном цикле виртуальных экскурсий, доступных на корпоративном сайте ПАО «ММК», выходили видеорассказы о Комсомольской площади – первой площади Магнитогорска, на которой расположен центральный офис ПАО «ММК» - здание заводоуправления, об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков, а также об уникальной паровой машине этого стана, трудовая биография которой продолжается уже более века.Новая видеоэкскурсия по ММК берет начало от расположенного на территории комбината памятного знака «Танк», установленного в 1985 году в честь 40-летия Победы. На постаменте застыл последний советский серийный танк Т-10. Место для его установки было выбрано не случайно: во время Великой Отечественной войны совсем рядом находился блюминг №3, на котором впервые в мировой металлургической практике на обжимном агрегате прокатали броневой лист. Также впервые в мире броневая сталь была сварена в крупнотоннажных мартеновских печах с основным подом. Эти и другие достижения позволили металлургам Магнитки в годы войны «одеть» в броню каждый второй советский танк. В 2020 году Указом Президента России Владимира Путина за значительный вклад магнитогорцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне, бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленный при этом трудовой героизм и самоотверженность городу Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».Об этом и многом другом рассказывается в новой виртуальной экскурсии исторического цикла «Маршрут Победы».