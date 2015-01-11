На Южном Урале опробовали шоп-тур за фермерскими деликатесами

Завершился конкурс мультимедийных проектов, посвященных Всероссийской переписи населения. Результаты опубликованы на официальном сайте ВПН www.strana2020.ru. В номинации «Аудиопроект от 5000 подписчиков» первое место занял подкаст «КритМышь».В номинации «Аудиопроект до 5000 подписчиков» лучшим признан подкаст «Ценная инфа».В номинации «Текстовый проект от 10000 подписчиков» жюри присудило победу Telegram-каналу «Теперь живите с этим». Второе место здесь получил проект Strana.Life, третье — «мне19».Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020 года. С этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих различных площадок и каналов в интернете и соцсетях.Конкурсанты могли снять видео или записать серию подкастов, сделать ряд постов или выбрать любой другой формат. Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном из аспектов переписи и был интересен аудитории.Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участников серию встреч с топовыми блогерами, известными ведущими и журналистами. Они рассказывали, как работать с такими важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и подход к аудитории.На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы, авторы которых получили премии на реализацию своих идей. По результатам творческого медийного состязания были выбраны победители, которым удалось создать по-настоящему интересные и популярные проекты, сообщает Медиаофис Всероссийской переписи населения. Подробнее
Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра. В рамках визита в регион представители «Wildberries» осмотрели потенциальныеплощадки. В частности, одними из самых перспективных и готовых с точки зрения уровня развития транспортной инфраструктуры определены площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. Сейчас специалисты центра «Мой бизнес» оценивают стоимость подготовки этих участков к строительству. «Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора. Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается», – прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.«Wildberries активно развивает сеть логистических центров, которые строятся в разных регионах страны, мы рассматриваем возможность размещения нового центра и в Уральском федеральном округе, где сосредоточено большое количество наших поставщиков и покупателей. Открытие нового крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, и ускорит их выход в онлайн-сегмент», – прокомментировал Александр Маковеев, заместитель генерального директора Wildberries.Улучшение инвестиционного климата – одна из важнейших задач правительства Челябинской области. В настоящий момент для ее решения реализуется комплекс мер: упрощаются процедуры ведения бизнеса, действует ряд налоговых преференций, налажена связь инвесторов с губернатором, инициаторам проектов оказывается комплексная поддержка.Сейчас на сопровождении регионального центра «Мой бизнес» находится 56 проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей. Подробнее
Информация о проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по эксплуатации ядерной установки - комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимическо Подробнее
Дополнительную возможность оценить вкус и приобрести деревенские продукты, а сельским предпринимателям — расширить сбыт продукции, — прорабатывают в челябинском Центре компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Территории Бизнеса». По задумке организаторов, шоп-тур за фермерскими деликатесами может стать еще одной формой поддержки сельского микробизнеса, сообщает минсельхоз.Попробовать, погладить, ощутить в полной мере, получить полное представление о том, что, как и где выращивают в сельских районах Челябинской области, – такая возможность в ближайшей перспективе появится у челябинцев. Первый пробный шоп-тур за деревенскими продуктами был проведен по Кунашакскому району, который славится богатыми рыбой озерами, лесами, а также национальными традициями, в том числе в содержании личных подсобных хозяйств и торговле, строительстве и обустройстве индивидуальных домов. Чтобы ближе ознакомить участников шоп-тура с историей этого края, организаторы пригласили принять в нем участие бывшего учителя с многолетним стажем Марину Валитову и главного редактора районной газеты Лилию Девальд. В перерывах между остановками и знакомствами с фермерами представители кунашакской интеллигенции рассказывали легенды, делились историями, заряжали энтузиазмом и не давали скучать.Программу составили так, чтобы можно было увидеть и купить самые нужные продукты, не забывая о пользе. Поэтому первой остановкой стала деревня Сары, где живет индивидуальный предприниматель Сергей Тарасов. В его хозяйстве – 100 пчелосемей. Сергей раскрыл секреты своего дела, рассказал, где ставит ульи. Свой семейный бизнес с супругой Ольгой они планируют развивать, увеличивая пасеку и дополнительно развивая направление агротуризма. Уже сейчас к ним приводят детские экскурсии. Участники шоп-тура отведали и приобрели удивительный мёд, собранный пчелами на лугах в Челябинской области и Башкирии: гречишный, гречишный с донником и липовый с донником. А из сот и прополиса после откачки мёда получается пластичный материал, который идет на создание декоративных свечей.Кунашакский район богат торговыми традициями. Поэтому закономерным стало посещение рынка в Кунашаке, где можно было приобрести рыбу, деревенскую колбасу, яйца, молоко, творог и масло. Диетическое яйцо может быть полезным лишь неделю, мясо можно считать свежим в течение трех дней при соблюдении определенных условий хранения. Все продукты на рынке были сегодняшней свежести, о чем свидетельствовал вкус и запах в дальнейшем приготовленных из них блюд.
Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области