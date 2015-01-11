В России могут ввести ежемесячную выплату для беременных

В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. По словам депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект, такая мера поможет женщинам пережить сложный период и улучшит демографические показатели.

Согласно законопроекту, беременные россиянки могли бы получать сертификат, дающий право на ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей в течение полутора лет.

«Женщина, которая забеременела, могла бы получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Это помогло бы пройти этот критический период. Это даст моментальный приток родившихся граждан»,

— цитирует издание одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Николая Земцова.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы этой весной.

Однако эксперты уже сейчас находят слабые места в инициативе депутатов: по словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, это и поддельные справки о беременности, и потеря ребенка еще до его рождения, и многое другое.

«Слабых мест в инициативе очень много: от поддельных справок о беременности до потери ребенка до его рождения; от пересечения некоторых выплат, например, пособия по уходу за ребенком, ведь период беременности длится менее заявленных полутора лет, до единовременных перечислений. Какой-то страховкой для стратегии по повышению рождаемости такая выплата точно не будет — если ребенок нежеланный, ничто не заставит родителей принять иное решение»,

— сообщила эксперт изданию «Прайм».

Также Анна Бодрова добавила, что если говорить о демографических проблемах, то их таким способом вряд ли удастся решить.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-mogut-vvesti-ezhemesyachnuyu-vyplatu-dlya-beremennykh/