Результаты рейтингового голосования признаны недействительными

Сайт Администрации Озёрского городского округа был подвежен атаке хакеров.

Во время рейтингового голосования по выбору дополнительных общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, которое проходило на официальном сайте органов местного самоуправления округа с 01.02.2021 по 03.02.2021, системой защиты от DDоS-атак и анализа трафика было принято решение, что в момент проведения голосования была совершена DDоS-атака, и, таким образом, система ограничила доступ к голосованию. Под ограничение могли попасть жители Озерского городского округа, желающие принять участие в голосовании. По этой причине результаты рейтингового голосования, проходившего с 01.02.2021 по 03.02.2021, следует признать недействительными.

О дате проведения следующего рейтингового голосования будет сообщено дополнительно.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45810/