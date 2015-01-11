2021-02-05YEKT16:00:00 | Губерния Челябинская епархия наградила врачей, работающих в «красной зоне» Источник: пресс-служба Челябинской епархии









В Челябинске впервые состоялась торжественная церемония награждения медиков медалями «Патриаршая благодарность». Их получили сотрудники областной больницы №3, которые с апреля прошлого года и по сей день работают в «красной зоне», внося свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий каждому награжденному зачитывал решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручал медаль.Первосвятительской награды удостоены семь медиков. Все они трудятся в областной клинической больнице №3. Это главврач Михаил Вербицкий, его заместители Татьяна Голощапова, Михаил Гаврилов, заведующие пульмонологическим отделением №3 Елена Лозовая, пульмонологическим отделением №2 - Светлана Кочеткова, пульмонологическим отделением №1 - Надежда Соколова и заведующий приемно-сортировочным отделением Арина Орлова.«Честно говоря, мы не ожидали, что такой наградой будет отмечен труд, которым мы сейчас занимаемся практически круглосуточно, –признался Михаил Вербицкий. – Это действительно Божие дело, которому мы посвящаем всю жизнь – возвращать людям здоровье, беречь их здоровье. С Божьей помощью, я думаю, мы справимся с этим заболеванием. И сейчас мы видим результаты и нашего труда: эпидемия идет на спад, больных становится меньше. Большое спасибо нашей Церкви, что отметила наш труд».Заведующая пульмонологическим отделением №2 Светлана Кочеткова сразу же заметила своих бывших пациентов. Весной большинство больных попадали в стационар на улице Островского, и Светлане Александровне пришлось лечить нескольких челябинских священнослужителей.«Более 20 человек, связанных с Челябинской епархией, по моим самым скромным подсчетам, прошло через отделение пульмонологии №2, – вспоминает врач. – Очень радостно и волнительно видеть среди присутствующих сегодня своих бывших пациентов. Радостно видеть их в добром здравии. Общаться в условиях больничной палаты – это одно, а видеть «в строю» – это приятно вдвойне».«Приятно, что наградили Елену Владимировну Лозовую. Я очень ей благодарен за всё, что она сделала. Болезнь серьезная, и когда благодаря заботе врачей начинаешь чувствовать себя лучше, то понимаешь, что оказался в надежных руках», – отметил бывший пациент больницы, клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска иерей Андрей Григорьев.Как рассказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий, это только первое подобное мероприятие, к награде представлены и другие медработники, списки уже отправлены в Патриархию.«Подобные награждения проходят и в других епархиях нашей Церкви. Сегодня мы наградили врачей больницы №3, но нам предстоит еще наградить других врачей других больниц нашего города и области, которые самоотверженно трудились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Врачам снова и снова желаю сил, здоровья и духовных сил, которые необходимы в их труде. Пускай Господь им помогает, а я сам, и все мы, православные христиане, сейчас особенно усердно молимся, чтобы Господь врачам помог и прекратил это новое поветрие. И я надеюсь, что в самое недалекое время мы вернемся к прежней нашей жизни», – сказал глава Челябинской митрополии.В память о важном событии владыка подарил каждому доктору икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской Православной Церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и надпись: «Благословляю и благодарю». Эта награда вручается за понесенные труды и заслуги перед Православием, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.По материалам пресс-службы Челябинской епархии. Источник: пресс-служба Челябинской епархииВ Челябинске впервые состоялась торжественная церемония награждения медиков медалями «Патриаршая благодарность». Их получили сотрудники областной больницы №3, которые с апреля прошлого года и по сей день работают в «красной зоне», внося свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий каждому награжденному зачитывал решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручал медаль.Первосвятительской награды удостоены семь медиков. Все они трудятся в областной клинической больнице №3. Это главврач, его заместители, заведующие пульмонологическим отделением №3, пульмонологическим отделением №2 -, пульмонологическим отделением №1 -и заведующий приемно-сортировочным отделением.«Честно говоря, мы не ожидали, что такой наградой будет отмечен труд, которым мы сейчас занимаемся практически круглосуточно, –признался Михаил Вербицкий. – Это действительно Божие дело, которому мы посвящаем всю жизнь – возвращать людям здоровье, беречь их здоровье. С Божьей помощью, я думаю, мы справимся с этим заболеванием. И сейчас мы видим результаты и нашего труда: эпидемия идет на спад, больных становится меньше. Большое спасибо нашей Церкви, что отметила наш труд».Заведующая пульмонологическим отделением №2 Светлана Кочеткова сразу же заметила своих бывших пациентов. Весной большинство больных попадали в стационар на улице Островского, и Светлане Александровне пришлось лечить нескольких челябинских священнослужителей.«Более 20 человек, связанных с Челябинской епархией, по моим самым скромным подсчетам, прошло через отделение пульмонологии №2, – вспоминает врач. – Очень радостно и волнительно видеть среди присутствующих сегодня своих бывших пациентов. Радостно видеть их в добром здравии. Общаться в условиях больничной палаты – это одно, а видеть «в строю» – это приятно вдвойне».«Приятно, что наградили Елену Владимировну Лозовую. Я очень ей благодарен за всё, что она сделала. Болезнь серьезная, и когда благодаря заботе врачей начинаешь чувствовать себя лучше, то понимаешь, что оказался в надежных руках», – отметил бывший пациент больницы, клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска иерей.Как рассказал митрополит Челябинский и Миасский, это только первое подобное мероприятие, к награде представлены и другие медработники, списки уже отправлены в Патриархию.«Подобные награждения проходят и в других епархиях нашей Церкви. Сегодня мы наградили врачей больницы №3, но нам предстоит еще наградить других врачей других больниц нашего города и области, которые самоотверженно трудились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Врачам снова и снова желаю сил, здоровья и духовных сил, которые необходимы в их труде. Пускай Господь им помогает, а я сам, и все мы, православные христиане, сейчас особенно усердно молимся, чтобы Господь врачам помог и прекратил это новое поветрие. И я надеюсь, что в самое недалекое время мы вернемся к прежней нашей жизни», – сказал глава Челябинской митрополии.В память о важном событии владыка подарил каждому доктору икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской Православной Церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и надпись: «Благословляю и благодарю». Эта награда вручается за понесенные труды и заслуги перед Православием, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.По материалам пресс-службы Челябинской епархии. AzAzA 2021-02-05YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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