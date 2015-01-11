4 февраля были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Ученик года — 2021»

Напомним, что в этом году впервые часть конкурса проходила в режиме онлайн. Но, несмотря на это, все участники выступили очень достойно, продемонстрировали высокий уровень подготовки.
В ходе конкурсных испытаний все четыре озерских конкурсанта: Виктор Савчук (ученик 11 класса школы №21), Анна Гордиенко (ученица 10 класса лицея №23), Дарья Коренькова (ученица 10 класса лицея №23) и Виктория Ерофеева (ученица 10 класса школы №32) показали достойные результаты. Члены жюри отдельно отметили дружные группы поддержки, которые были готовы прийти на помощь конкурсантам в любую минуту, всегда были рядом, даже в режиме онлайн.
Поскольку разрыв по сумме набранных баллов у ребят был небольшой, по решению жюри все четыре участника признаны победителями. Они получат соответствующие дипломы. Но абсолютным победителем конкурса стала Анна Гордиенко. В марте этого года Анна будет представлять Озерский городской округ на региональном этапе конкурса в Челябинске. 10 февраля в Управлении образования состоится награждение участников, которые помимо дипломов будут отмечены денежными премиями и подарками от градообразующего предприятия.