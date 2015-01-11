Исторический парк «Россия – Моя история» подготовил для школьников программы об Александре II Освободителе

В поселке Метлино под Озерском скончалась девятимесячная девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил сегодня, 8 февраля, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков Подробнее
10 февраля Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает на праздник, посвященный открытию Года науки и технологий. В течение всего дня вас ждут: квест-ярмарка научных развлечений, презентации научпопа, командные игры про открытия в науке и многое другое. В 14.00 для южноуральцев откроется квест-ярмарка научных развлечений – в течение четырех часов одновременно на всех этажах библиотеки состоится презентация городских научных проектов для читателей ЧОУНБ (старших школьников и студентов) в формате квеста и с призами для наиболее активных участников. Большая книжная выставка к Году науки и технологий тоже будет действовать целый день – отделы челябинской Публички представят вам новинки и книжные коллекции, презентующие широкий спектр литературы из фондов библиотеки, адресованной исследователям в различных областях научных знаний.В 15.00 отдел электронных ресурсов докажет, что «Научно – это нескучно» – в читальном зале № 5 (3-й этаж) пройдет презентация литературного календаря ЧОУНБ, посвященного научному миру, людям, событиям и, конечно же, научно-популярным книгам.В этом же зале состоится презентация уникальных электронных коллекций периодических изданий (более 1700 названий) и коллекции «Китаистика» электронной библиотеки «РУКОНТ». Профессионалам и любителям китайского языка теперь доступны издания по языкознанию, экономике, праву, регионоведению, культуре и истории Китая, другим научным дисциплинам. И все это – не покидая Южного Урала.Отдел краеведения (зал № 8, 2-й этаж) приглашает на презентацию биобиблиографического указателя «Владимир Кузнецов – ученый, историк, исследователь». Издание посвящено доктору исторических наук, профессору ЧелГУ, его открытиям и научным достижениям. А также приурочено к 70-летию со дня рождения.Прямой эфир с организаторами премии «Просветитель» состоится на Абонементе (1-й этаж) Публички – обсудим книги, включенные в шорт-лист литературной премии за лучшее научно-популярное произведение на русском языке (2020 г.) в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». Также вас ждет презентация книг-призеров премии «Просветитель» прежних лет из фонда отдела Абонемент.Помимо этого, на Абонементе пройдет квиз-презентация нового проекта #ДНК_ДаешьНаучнуюКнигу. Теперь научпоп станет более доступным для широкого круга читателей. Проект Абонемента откроет новые имена ученых и интересные факты из мира науки. Не забывайте о том, что все книги вы можете взять на дом.Отдел литературы по искусству (читальный зал № 6, 2-й этаж) приглашает на лекцию «ARTпространство. Городская среда» – обсудим исторический аспект появления стрит-арта на улице и его место в современной городской культуре. А также на примере художественных практик уральских авторов рассмотрим, какие существуют виды и формы искусства в общественном пространстве.Какие научные открытия представлены в Президентской библиотеке? Узнаете в читальном зале № 4 (3-й этаж) – вас ждет презентация коллекций Президентской библиотеки по цифровым копиям первоисточников трудов Ломоносова, Карамзина, Менделеева, Ключевского и других выдающихся деятелей российской науки. В том же зале для вас пройдет экскурсия по Музею права.Знаете ли вы, что такое теория решения изобретательских задач? А то, что в ЧОУНБ собран уникальный фонд материалов, созданный в Челябинске по инициативе разработчика ТРИЗ Генриха Альтшуллера? Если ответ отрицательный – приходите в читальный зал № 2 (3-й этаж) – с редкими изданиями по ТРИЗ вас познакомит главный хранитель, сотрудник отдела обслуживания ЧОУНБ Любовь Кожевникова.В 16.00 состоится открытие кабинета ученого – специализированного читального зала (№ 10, 2-й этаж) для научных работников, расположенного в информационно-библиографическом отделе библиотеки. Его главная цель – оказание помощи в научно-исследовательской деятельности ученых и исследователей, в том числе начинающих. А отличительная особенность обслуживания – предоставление онлайн-услуг: бронирование литературы, электронная рассылка тематической информации, предоставление доступа к полнотекстовым ресурсам и консультационная помощь. Также в стенах библиотеки возможно проведение совместных заседаний Ученых советов образовательных учреждений города (вузов), предзащиты аттестационных работ выпускников и публичные защиты исследовательских работ магистрантов и аспирантов.В это же время, но в читальном зале № 1 (3-й этаж) начнется публичная лекция «Александр Невский – продукт исторического PRа». Ответит на все вопросы Евгений Шамяунов – историк, преподаватель истории, обществознания и философии; лауреат гранта губернатора Челябинской области в 2020 г. за развитие олимпиадного движения по истории и обществознанию в Челябинской области. После лекции, в 18.00, предлагаем «сделать ставку» – поиграть в командную игру от Информационного центра по атомной энергии, посвященную научным открытиям 2020 г.Ждем вас на самый научный праздник областной научной библиотеки. Подробную программу мероприятий ищите по ссылке. Подробнее
Исторический парк «Россия – Моя история» запускает экскурсионные и онлайн-программы, приуроченные к приближающимся юбилейным датам: 160-летию со дня отмены крепостного права в России и 140-летию со дня гибели императора Александра II. Эти экскурсии и занятия адресованы в первую очередь школьникам Челябинской области, сообщает пресс-служба исторического парка.Александр II Освободитель – одна из ключевых фигур XIX века. Он стал одним из немногих представителей династии Романовых, кто посетил Южный Урал. В связи с этим в годовщину великих реформ этого правителя исторический парк «Россия – Моя история» подготовил несколько экскурсионных программ и цикл онлайн-внеклассных занятий для школьников Челябинской области.«Царь Освободитель» и «Александр II: эпоха великих идей» – это тематические экскурсии, целью которых станет знакомство посетителей с личностью императора, его биографией, грандиозными свершениями во внутренней политике, успехами и неудачами на международной арене. Организаторы признаются, что такие экскурсионные программы будут способствовать просвещению и патриотическому воспитанию южноуральцев.Вместе с тем, для тех, кто не сможет посетить экскурсии очно, мультимедийный парк подготовил особенную онлайн-программу. Это цикл, состоящий из четырех онлайн-внеклассных занятий, которые будут проводиться каждый четверг с 4 по 25 февраля. Особенностью мероприятий станет стилизация всего цикла под спецрасследование. У зрителей появится уникальная возможность в режиме реального времени стать участниками увлекательного путешествия, вместе с сыщиком и его хорошими знакомыми, ведущими специалистами Челябинской области по истории XIX века, раскрыть тайны императорского дома, а самое главное – ответить на вопрос: «Александр – освободитель?».Узнать подробности программ и записаться на экскурсии можно по телефону: +7 (351) 217-70-77. Онлайн-внеклассные занятие проходят по ссылке: https://vk.com/myhistory.chel.school.
Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»