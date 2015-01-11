Воспитанники озерского детского дома побывали на хоккейном матче «Трактор»- «Амур»

Перед началом матча юные озерчане прогулялись по ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова, познакомились экспонатами музея команды «белых медведей», фотографировались на фоне атрибутики команды, получили сувениры с символикой «Трактора».
На игре между челябинской и хабаровской командами в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигой болельщики с замиранием сердца следили за динамичной, напряженной борьбой между «Трактором» и «Амуром». Команда из Челябинска смогла уйти от поражения в основное время, а потом победила соперника в серии буллитов со счетом 3:2.
На вопрос, за кого озерские ребята «болели», Николай ответил:
- Конечно, за «Трактор»! Были моменты, когда уже думал, что «Трактор» проигрывает, но наши победили!
Полные впечатлений, юные болельщики отправились в Озерск.
- Поездкой дети остались очень довольны! Несомненно, такие яркие события влияют положительно на настроение наших детей, укрепляют их стремление ставить цели, верить в себя. Спасибо за этот подарок Алексею Леонидовичу Текслеру! - говорит воспитатель Центра Наталья Власова, сопровождавшая ребят в поездке.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа