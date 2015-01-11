2021-02-08YEKT10:00:00 | Губерния Сборная России по сноуборду завоевала пять медалей на этапе Кубка мира на «Банном» Источник: Фото: Павел Табарчук









На горнолыжном курорте «Банное» российская команда выступила на пять баллов, завоевав пять медалей, и подтвердила, что в параллельных дисциплинах сноуборда является одним из мировых лидеров. В последний день соревнований впервые за всю историю проведения Кубка мира по сноуборду весь пьедестал заняли российские спортсмены, сообщает минспорт.Такого выступления российской команды на домашнем этапе Кубка мира по сноуборду мало кто ожидал. Даже с учетом того, что наши спортсмены в нынешнем сезоне достойно выступают и не раз финишировали в призах на других этапах Кубка мира. Тренеры сборной и президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров накануне соревнований были осторожны в прогнозах, не делая громких заявлений. В декабре 2019 года на этапе Кубка мира на «Банном» российские сноубордисты остались без наград.В этот раз уже в первый день соревнований состоялся российский финал в состязаниях мужчин в слалом-гиганте. Дмитрий Логинов взял верх над Игорем Слуевым. А на следующий день наши спортсмены и вовсе заняли весь пьедестал почета – в параллельном слаломе. Сильнейшим вновь был Логинов, серебро завоевал южноуралец Степан Наумов, а замкнул тройку призеров Андрей Соболев.«Для меня это четвертый по счету Кубок мира. Никогда не был на подиуме. А тут серебряная медаль. Конечно же, я безумно счастлив», - сказал после церемонии награждения Степан Наумов.Кубок мира запомнился участникам и гостям праздничной атмосферой вокруг соревнований. В интервью с журналистами российские спортсмены отмечали, что им очень приятно выступать при поддержке зрителей, а иностранцы благодарили за безупречную организацию соревнований. В этом сезоне все этапы Кубка мира проходили на европейских курортах без зрителей.Единственное, что могло разочаровать участников Кубка мира, – это капризы южноуральской погоды. В первый день соревнований из-за тумана пришлось сдвинуть начало соревнований, а во второй день порывистый шквальный ветер поставил под сомнение возможность провести состязания. К счастью, ближе к обеду на Банном распогодилось и судейский корпус дал разрешение спортсменам выходить на старт.Впрочем, сноубордистов погодными условиями не удивишь, с такими сюрпризами им частенько приходится сталкиваться. И на спортивные результаты они не повлияли. Ведь как заметил Дмитрий Логинов, все спортсмены находились в равных условиях. Кубок мира по сноуборду. Горнолыжный курорт «Банное».Параллельный слалом-гигант, 6 февраля.Мужчины.1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)2. Игорь СЛУЕВ (Россия)3. Мирко ФЕЛИЧЕТТИ (Италия)4. Эдвин КОРАТТИ (Италия)5. Оскар КВЯТКОВСКИ (Польша)6. Маурицио БОРМОЛИНИ (Италия)7. Стефан БАУМАЙСТЕР (Германия)8. КИМ Санкьюм (Южная Корея)Женщины1. Рамона ХОФМАСТЕР (Германия)2. Шайен ЛОШ (Германия)3. Сабине ШОФФМАН (Австрия)4. Селина ЙОРГ (Германия)5. Милена БЫКОВА (Россия)6. Джессика КЕЙСЕР (Швейцария)7. Цубаки МИКИ (Япония)8. Джули ЦОГГ (Швейцария)Кубок мира FIS по сноуборду. Горнолыжный курорт «Банное». Параллельный слалом, 7 февраля.Мужчины1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)2. Степан НАУМОВ (Россия)3. Андрей СОБОЛЕВ (Россия)4. Дарио КОВИЦЕЛЬ (Швейцария)5. Андреас ПРОМЕГГЕР (Австрия)6. Дмитрий САРСЕМБАЕВ (Россия)7. Бенджамин КАРЛ (Австрия)8. Фабиан ОБМАНН (Австрия)Женщины1. Джули ЦОГГ (Швейцария)2. Шайен ЛОХ (Германия)3. Томока ТАКЕУЧИ (Япония)4. Сабине ШОФФМАН (Австрия)5. Клаудиа РИГЛЕР (Австрия)6. София НАДЫРШИНА (Россия)7. Патриция КУММЕР (Швейцария)8. Наталья СОБОЛЕВА (Россия) Источник: Фото: Павел ТабарчукНа горнолыжном курорте «Банное» российская команда выступила на пять баллов, завоевав пять медалей, и подтвердила, что в параллельных дисциплинах сноуборда является одним из мировых лидеров. В последний день соревнований впервые за всю историю проведения Кубка мира по сноуборду весь пьедестал заняли российские спортсмены, сообщает минспорт.Такого выступления российской команды на домашнем этапе Кубка мира по сноуборду мало кто ожидал. Даже с учетом того, что наши спортсмены в нынешнем сезоне достойно выступают и не раз финишировали в призах на других этапах Кубка мира. Тренеры сборной и президент Федерации сноуборда Россиинакануне соревнований были осторожны в прогнозах, не делая громких заявлений. В декабре 2019 года на этапе Кубка мира на «Банном» российские сноубордисты остались без наград.В этот раз уже в первый день соревнований состоялся российский финал в состязаниях мужчин в слалом-гиганте.взял верх над. А на следующий день наши спортсмены и вовсе заняли весь пьедестал почета – в параллельном слаломе. Сильнейшим вновь был Логинов, серебро завоевал южноуралец, а замкнул тройку призеров«Для меня это четвертый по счету Кубок мира. Никогда не был на подиуме. А тут серебряная медаль. Конечно же, я безумно счастлив», - сказал после церемонии награждения Степан Наумов.Кубок мира запомнился участникам и гостям праздничной атмосферой вокруг соревнований. В интервью с журналистами российские спортсмены отмечали, что им очень приятно выступать при поддержке зрителей, а иностранцы благодарили за безупречную организацию соревнований. В этом сезоне все этапы Кубка мира проходили на европейских курортах без зрителей.Единственное, что могло разочаровать участников Кубка мира, – это капризы южноуральской погоды. В первый день соревнований из-за тумана пришлось сдвинуть начало соревнований, а во второй день порывистый шквальный ветер поставил под сомнение возможность провести состязания. К счастью, ближе к обеду на Банном распогодилось и судейский корпус дал разрешение спортсменам выходить на старт.Впрочем, сноубордистов погодными условиями не удивишь, с такими сюрпризами им частенько приходится сталкиваться. И на спортивные результаты они не повлияли. Ведь как заметил Дмитрий Логинов, все спортсмены находились в равных условиях.Мужчины.1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)2. Игорь СЛУЕВ (Россия)3. Мирко ФЕЛИЧЕТТИ (Италия)4. Эдвин КОРАТТИ (Италия)5. Оскар КВЯТКОВСКИ (Польша)6. Маурицио БОРМОЛИНИ (Италия)7. Стефан БАУМАЙСТЕР (Германия)8. КИМ Санкьюм (Южная Корея)Женщины1. Рамона ХОФМАСТЕР (Германия)2. Шайен ЛОШ (Германия)3. Сабине ШОФФМАН (Австрия)4. Селина ЙОРГ (Германия)5. Милена БЫКОВА (Россия)6. Джессика КЕЙСЕР (Швейцария)7. Цубаки МИКИ (Япония)8. Джули ЦОГГ (Швейцария)Мужчины1. Дмитрий ЛОГИНОВ (Россия)2. Степан НАУМОВ (Россия)3. Андрей СОБОЛЕВ (Россия)4. Дарио КОВИЦЕЛЬ (Швейцария)5. Андреас ПРОМЕГГЕР (Австрия)6. Дмитрий САРСЕМБАЕВ (Россия)7. Бенджамин КАРЛ (Австрия)8. Фабиан ОБМАНН (Австрия)Женщины1. Джули ЦОГГ (Швейцария)2. Шайен ЛОХ (Германия)3. Томока ТАКЕУЧИ (Япония)4. Сабине ШОФФМАН (Австрия)5. Клаудиа РИГЛЕР (Австрия)6. София НАДЫРШИНА (Россия)7. Патриция КУММЕР (Швейцария)8. Наталья СОБОЛЕВА (Россия) AzAzA 2021-02-08YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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