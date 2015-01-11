В Челябинской области зафиксирована новая вспышка бешенства у животных – за первую неделю февраля зарегистрировано три случая.
В Еманжелинске погибли лиса и кошка, в Коркино – собака. Всего с начала года в области выявлено семь случаев бешенства животных в семи неблагополучных пунктах. На их территории введен карантин.
«Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Потому Россельхознадзор напоминает, что единственное средство не получить смертельный вирус – вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными», – напомнили в ведомстве.
Бешенство относится к категории особо опасных вирусных инфекционных заболеваний с абсолютной летальностью. Его нельзя вылечить, а только предотвратить. Заражение человека происходит через слюну бешеного животного при укусе или оцарапывании.
В 2020 году на Южном Урале выявлено 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zafixirovana-novaya-vspyshka-beshenstva_134002.html