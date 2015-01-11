2021-02-08YEKT13:00:00 | Губерния Сенатор Олег Цепкин ознакомился с работой медучреждений в Трехгорном Источник: пресс-служба сенатора Олега Цепкина









Сенатор Олег Цепкин побывал с рабочим визитом в Трехгорном, где оценил состояние местного здравоохранения, в том числе оснащение медучреждений и работу по привлечению молодых специалистов. Также речь шла об организации массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.Одна из главных тем, которая не сходит с повестки, это удовлетворенность жителей оказанием медицинских услуг. И здесь очень важно знать мнение как медицинских работников, так и их пациентов, именно поэтому Олег Цепкин встретился с ветеранами, профсоюзными лидерами Приборостроительного завода и работниками медико-санитарной части №72 Федерального медико-биологического агентства России.Как было отмечено на встрече, с января 2021 года на территории Трехгорного стала действовать программа по оказанию помощи молодым специалистам, вновь прибывшим и устроившимся на работу в медсанчасть № 72. «Получить единовременную помощь смогут и те, кто приехал в 2020 году. Для врачей она составит один миллион рублей, а для фельдшеров – 500 тысяч рублей», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника медсанчасти Сергей Рычков.За последнее время в штат больницы были приняты пять узких специалистов, а также за период пандемии проведено обучение четырех врачей по дополнительным направлениям. В целом трудовая миграция за 2020 год нулевая: 10 человек приехали и 10 уволились. Обучение по целевым направлениям проходят 16 студентов. Для маленького закрытого города с численностью населения не более 35 тысяч человек это уже положительная динамика.Большую помощь в решении различных вопросов здравоохранения оказывает Приборостроительный завод. Начиная с 2018 года, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» проводится оптимизация деятельности медучреждений, в том числе через оснащение материально-техническими средствами. Эта работа будет продолжена в больших объемах в 2021 году. Часть средств непосредственно выделила Госкорпорация «Росатом». Кроме того, завод оказывает помощь в установке аппарата МРТ. Сенатор осмотрел помещение, в котором сейчас ведутся отделочные работы. В конце февраля ожидается установка томографа, а после официальной приемки кабинет МРТ сможет принять первых посетителей.







Источник: пресс-служба сенатора Олега ЦепкинаСенатор Олег Цепкин побывал с рабочим визитом в Трехгорном, где оценил состояние местного здравоохранения, в том числе оснащение медучреждений и работу по привлечению молодых специалистов. Также речь шла об организации массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.Одна из главных тем, которая не сходит с повестки, это удовлетворенность жителей оказанием медицинских услуг. И здесь очень важно знать мнение как медицинских работников, так и их пациентов, именно поэтомувстретился с ветеранами, профсоюзными лидерами Приборостроительного завода и работниками медико-санитарной части №72 Федерального медико-биологического агентства России.Как было отмечено на встрече, с января 2021 года на территории Трехгорного стала действовать программа по оказанию помощи молодым специалистам, вновь прибывшим и устроившимся на работу в медсанчасть № 72. «Получить единовременную помощь смогут и те, кто приехал в 2020 году. Для врачей она составит один миллион рублей, а для фельдшеров – 500 тысяч рублей», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника медсанчасти.За последнее время в штат больницы были приняты пять узких специалистов, а также за период пандемии проведено обучение четырех врачей по дополнительным направлениям. В целом трудовая миграция за 2020 год нулевая: 10 человек приехали и 10 уволились. Обучение по целевым направлениям проходят 16 студентов. Для маленького закрытого города с численностью населения не более 35 тысяч человек это уже положительная динамика.Большую помощь в решении различных вопросов здравоохранения оказывает Приборостроительный завод. Начиная с 2018 года, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» проводится оптимизация деятельности медучреждений, в том числе через оснащение материально-техническими средствами. Эта работа будет продолжена в больших объемах в 2021 году. Часть средств непосредственно выделила Госкорпорация «Росатом». Кроме того, завод оказывает помощь в установке аппарата МРТ. Сенатор осмотрел помещение, в котором сейчас ведутся отделочные работы. В конце февраля ожидается установка томографа, а после официальной приемки кабинет МРТ сможет принять первых посетителей. Источник: пресс-служба сенатора Олега Цепкина AzAzA 2021-02-08YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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