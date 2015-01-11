Более десяти тысяч человек станут выпускниками проекта «Творческие люди»

В январе 2021 года в Челябинском государственном институте культуры стартовал федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». На базе института регулярно будут проводиться курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За период с 2021 по 2024 годы квалификацию повысят 10,5 тысяч человек.4 февраля завершили свою работу первые курсы - «Библиография в электронной среде». Обучение прошли 69 специалистов из 26 регионов России. Курсы проводили ведущие преподаватели кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИК. Также был задействован приглашенный преподаватель-практик из Озерска.Слушатели программы стали участниками уникальных занятий кандидата педагогических наук, заведующей отделом социологических исследований Российской государственной детской библиотеки В. П. Чудиновой.На этой неделе стартует три программы курсов повышения квалификации - «Основы компьютерной аранжировки, записи и обработки звука», «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры» и «Медиасопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений культуры». Слушателями курсов станут представители учреждений культуры более чем 30 регионов России.Отметим, что для работы в рамках проекта «Творческие люди» в вузе создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Его функция – обеспечить системную работу по непрерывному совершенствованию профессионального мастерства в любом возрасте, приобретению инновационных, практико-ориентированных компетенций для успешной профессиональной деятельности работников сферы культуры и искусств.