Текслер уменьшил прожиточный минимум в Челябинской области

В Челябинской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года – в расчете на одного жителя она составила 11 тыс. 232 рубля, что на 198 рублей меньше, чем в III квартале.

Согласно постановлению губернатора Челябинской области, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, прожиточный минимум для трудоспособного населения уменьшен на 191 рубль по сравнению с III кварталом, до 12 тыс. 56 рублей; для пенсионеров – на 115, до 9 302 рублей. Прожиточный минимум для детей составит 11 тыс. 629 рублей, что на 336 рублей меньше к предыдущему периоду.

Величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни населения в регионе и оказания государственной помощи гражданам. По предложению Минтруда России с 2021 года планируется новый подход к ее установлению – исходя из медианного среднедушевого дохода.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития региона, согласно действовавшему до 1 января 2021 года законодательству величина прожиточного минимума в РФ устанавливалась ежеквартально с учетом стоимости продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Поэтому ее изменение в IV квартале традиционно объясняется сезонным фактором. В IV квартале 2020 года отмечено сезонное снижение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с III кварталом на 1,7%, в основном, за счет снижения цен на отдельные виды продуктов питания. По данным Челябинскстата, наибольшее снижение в цене показали продукты: морковь – на 28,5%, картофель – на 23,4%, капуста белокочанная – на 23,4%, свекла столовая – на 22,4%.

В Свердловской области прожиточный минимум за IV квартал 2020 года также снизился: в расчете на душу населения – до 10 817 рублей (в III кв. – 11 129), для трудоспособного населения – до 11 550 (11 860), для пенсионеров – до 8 832 (9 038), для детей – до 11 438 рублей (11 897).

Отметим, в связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. Как сообщили в Минэкономе, в Челябинской области прожиточный минимум на 2021 год уже рассчитан (постановление находится на подписании в правительстве региона). Его величина на душу населения определена на уровне 11 тыс. 430 рублей, в том числе для трудоспособного населения 12 247 рублей, для пенсионеров – 9 794 рублей, для детей – 11 965 рублей.

https://dostup1.ru/economics/Texler-umenshil-prozhitochnyy-minimum-v-Chelyabinskoy-oblasti_134024.html