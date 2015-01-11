Более полутора тысяч южноуральцев вышли на старт соревнований «Лед надежды нашей»

Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ крупных городах Челябинской области прошли Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», посвященные 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий, в соревнованиях в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске приняли участие свыше 1500 любителей спорта и здорового образа жизни. На главной площадке мероприятий – челябинском стадионе «Инга» спортивные забеги прошли на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах.Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демократия». Несмотря на сложные погодные условия, участники соревнований получили массу положительных эмоций и впечатлений. Победителям и призерам соревнований были вручены медали, дипломы и сувенирные призы министерства спорта Российской Федерации.