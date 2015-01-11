В Челябинске открылась Всероссийская выставка «Без срока давности»

Выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны открылась накануне в Челябинске. Экспозиция разместилась в Образовательном центре №2.Выбор 8 февраля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен: именно в этот день 75 лет назад, в 1946 году, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые были озвучены факты военных преступлений нацистов. Эти доказательства легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.Выставка отражает различные аспекты устроенного нацистами геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства и многое другое. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тысяч, выявленных в ходе реализации проекта. В работе приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает Молодежный ресурсный центр.