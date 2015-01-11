В Челябинской области заработал автоинформатор по вопросам тестирования на COVID-19

Источник: www.istockphoto.com/Результат тестирования на коронавирусную инфекцию южноуральцам сообщит автоинформатор. В Челябинской области придумали, как сократить время ожидания результатов и необходимость посещения поликлиники.Программное обеспечение берет обезличенную информацию о результатах тестирования из электронной системы «БАРС», после чего связывается с пациентом. Разработчиком системы выступил мининформ Челябинской области совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий. Автоинформатор начал работу с 15 января, сейчас идет активная стадия тестирования.