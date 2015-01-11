Магнитогорский завод реализует инвестпроект с господдержкой

Экономический блок правительства Челябинской области продолжает работу в рамках исполнения поручения губернатора Алексея Текслера по увеличению объема инвестиций в основной капитал. Для этого реализуются различные виды господдержки инвесторов. Так, проект ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» с 1 января 2021 г. получил статус регионального инвестпроекта (РИП), и теперь для организации действуют налоговые льготы на прибыль и имущество.Завод является дочерней компанией ПАО ММК.За время реализации проекта онмодернизирует парк оборудования, машин, инвентаря и освоит серийное производство прокатных валков для листопрокатных и рельсобалочных станов, не имеющее аналогов в России. Также в рамках инвестпроекта планируется провести строительно-монтажные и научно-исследовательские работы.Запуск проекта состоится к 2022 году, срок реализации – 10 лет. В общей сложности объем инвестиций составит 557,4 млн руб., будет создано 11 высокотехнологичных рабочих мест.Благодаря включению этого инвестпроекта в реестр РИП предприятие получит налоговые льготы в виде нулевой ставки по налогу на имущество и 10% – по налогу на прибыль в течение 5 налоговых периодов (в рамках инвестиционного проекта).Претендовать на такую поддержку могут организации, зарегистрированные на территории Челябинской области, не применяющие специальных налоговых режимов. Сфера деятельности – производство товаров, за исключением следующих:
добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата;
производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов);
осуществление деятельности, по которой применяется ставка по налогу на прибыль организации в размере 0%.
Также компания не должна быть некоммерческой организацией, банком, страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, резидентом особой экономической зоны любого типа или территории опережающего социально-экономического развития. Объем капиталовложений – от 50 или от 500 млн руб. в зависимости от срока реализации проекта – до трех или до пяти лет со дня включения в реестр РИП соответственно.Более подробные условия можно найти по ссылке, а также получить по тел./факс: (351) 263-86-55, е-mail: K.Pervuhina@mineconom74.ru (Кристина Викторовна Первухина).