2021-02-09YEKT09:00:00 | Губерния «Шаг навстречу»: молодежь Кусы активно вливается в жизнь города Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









В комплексном центре социального обслуживания населения Кусинского муниципального района на базе отделения дневного пребывания продолжается реализация программы для молодых инвалидов с ментальными нарушениями «Шаг навстречу». Здесь проходят специализированные смены: ребята приезжают сюда каждый день. Для них подготовлена насыщенная программа, в ходе которой юноши и девушки занимаются творчеством, обсуждают актуальные темы, укрепляют здоровье, общаются.По словам специалистов центра, с наступлением 18-летия молодые люди с инвалидностью сталкиваются с множеством сложностей, они автоматически «выбывают» из детских реабилитационных программ и лишаются возможностей для самореализации, социализации и просто общения. Поэтому было принято решение организовать на базе центра программу «Шаг навстречу». Ее главная цель — социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями.В этом году уже состоялась первая смена. Она была посвящена здоровому образу жизни. Ребята совершали прогулки на свежем воздухе, катались на ледяных горках, посещали занятия лечебной физкультурой, играли в подвижные игры, ходили на экскурсии.Завершением смены стал поход в кинотеатр на мультфильм «Душа». В этот раз ребята учились покупать билет в кинотеатр, выбирать места для просмотра фильма, правильно обходиться с 3D очками.«Здоровье – одно из важнейших условий активной, успешной и счастливой жизни человека. У инвалидов, по сравнению с обычными людьми, выше нагрузки на организм, есть сложности в общении, больше риски экологического и психологического характера. Важная сторона здорового образа жизни не только физическая активность, но и позитивное отношение к себе, к людям, к жизни вообще. Надо быть добрым, искренним, приветливым, радоваться мелочам, каждому моменту. Эти важные темы мы с ребятами обсуждали на наших занятиях», — рассказала Наталья Лаврова, культорганизатор отделения дневного пребывания комплексного центра Кусинского района.Она добавила, что любому ребенку для успешной адаптации в обществе необходима помощь взрослых и сверстников. Такая помощь нужна и ребенку с ОВЗ. «Предрассудки и страх является препятствием для развития детей с ограниченными возможностями и ведет к их изоляции от общества, а ведь многие из них очень талантливы: они пишут стихи, занимаются спортом, поют, рисуют, играют на музыкальных инструментах, — уточнила Наталья Лаврова. — Таким детям необходимо понимание и помощь не только родителей. Мы уверены, что овладение знаниями и умениями самостоятельной взрослой жизни дает этим детям шанс жить по-другому, когда он останется один».«Очень сильные эмоции вызвал поход в кино с друзьями у моей дочери! Вы для нас палочка-выручалочка, как глоток свежего воздуха для наших детей», — поделилась одна из мам «особого» ребенка Наталья Макеева.Отметим, в прошлом году девушки и юноши, участвующие в программе, учились готовить еду, сервировать стол, проводить уборку, помогать другим, совершать покупки. На занятиях с инструктором по труду ребята развивали мелкую моторику рук, творческие способности, прошли курс занятий с психологом по коррекции психоэмоционального состояния, где использовались методы арт-терапии, песочной терапии и др. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиВ комплексном центре социального обслуживания населения Кусинского муниципального района на базе отделения дневного пребывания продолжается реализация программы для молодых инвалидов с ментальными нарушениями «Шаг навстречу». Здесь проходят специализированные смены: ребята приезжают сюда каждый день. Для них подготовлена насыщенная программа, в ходе которой юноши и девушки занимаются творчеством, обсуждают актуальные темы, укрепляют здоровье, общаются.По словам специалистов центра, с наступлением 18-летия молодые люди с инвалидностью сталкиваются с множеством сложностей, они автоматически «выбывают» из детских реабилитационных программ и лишаются возможностей для самореализации, социализации и просто общения. Поэтому было принято решение организовать на базе центра программу «Шаг навстречу». Ее главная цель — социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями.В этом году уже состоялась первая смена. Она была посвящена здоровому образу жизни. Ребята совершали прогулки на свежем воздухе, катались на ледяных горках, посещали занятия лечебной физкультурой, играли в подвижные игры, ходили на экскурсии.Завершением смены стал поход в кинотеатр на мультфильм «Душа». В этот раз ребята учились покупать билет в кинотеатр, выбирать места для просмотра фильма, правильно обходиться с 3D очками.«Здоровье – одно из важнейших условий активной, успешной и счастливой жизни человека. У инвалидов, по сравнению с обычными людьми, выше нагрузки на организм, есть сложности в общении, больше риски экологического и психологического характера. Важная сторона здорового образа жизни не только физическая активность, но и позитивное отношение к себе, к людям, к жизни вообще. Надо быть добрым, искренним, приветливым, радоваться мелочам, каждому моменту. Эти важные темы мы с ребятами обсуждали на наших занятиях», — рассказала, культорганизатор отделения дневного пребывания комплексного центра Кусинского района.Она добавила, что любому ребенку для успешной адаптации в обществе необходима помощь взрослых и сверстников. Такая помощь нужна и ребенку с ОВЗ. «Предрассудки и страх является препятствием для развития детей с ограниченными возможностями и ведет к их изоляции от общества, а ведь многие из них очень талантливы: они пишут стихи, занимаются спортом, поют, рисуют, играют на музыкальных инструментах, — уточнила Наталья Лаврова. — Таким детям необходимо понимание и помощь не только родителей. Мы уверены, что овладение знаниями и умениями самостоятельной взрослой жизни дает этим детям шанс жить по-другому, когда он останется один».«Очень сильные эмоции вызвал поход в кино с друзьями у моей дочери! Вы для нас палочка-выручалочка, как глоток свежего воздуха для наших детей», — поделилась одна из мам «особого» ребенка.Отметим, в прошлом году девушки и юноши, участвующие в программе, учились готовить еду, сервировать стол, проводить уборку, помогать другим, совершать покупки. На занятиях с инструктором по труду ребята развивали мелкую моторику рук, творческие способности, прошли курс занятий с психологом по коррекции психоэмоционального состояния, где использовались методы арт-терапии, песочной терапии и др. AzAzA 2021-02-09YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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