«Сокровища Востока» увидели почти десять тысяч человек

Лучшая за многие годы выставка Государственного исторического музея Южного Урала «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» завершила свою работу. За три с небольшим месяца ее увидели почти десять тысяч южноуральцев и гостей Челябинской области. Напомним, выставка «Сокровища Востока» проходила в рамках национального проекта «Культура».Для исторического музея это не рекордный показатель. Например, предыдущая кремлевская выставка «Наследники Русского царства: от рождения до воцарения» (05.09.2019–08.12.2019) собрала более 22 000 посетителей. Половина из них были школьниками в составе организованных групп, но по числу свободных посетителей обе выставки сопоставимы. Кроме того, в то время еще не действовали противоэпидемические меры, не лучшим образом отразившиеся на посещаемости.Созерцание усыпанных алмазами и рубинами сабель и кинжалов, шитых золотом и серебром конских попон, драгоценного китайского фарфора и индийской хрустальной утвари просто не могло оставить никого равнодушным. Музейная книга отзывов полна восторженных комментариев.«Сокровища Востока» покидают Челябинск. Но Музеи Московского Кремля вернутся в Челябинск уже в этом году с новой выставкой, посвященной личности императора Александра I.Для тех, кто не успел попасть на выставку «Сокровища Востока», действует виртуальная версия: http://view.chelmuseum.ru/3dexhibit/sokrovishavostoka.Кроме того, на ютуб-канале Исторического музея существует плейлист, посвященный экспонатам «Сокровищ Востока»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwa9Y7WRY98zhj.