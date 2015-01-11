Высадку детей на мороз в Челябинске прокомментировали в Госдуме

Государственная Дума решила законодательно запретить практику принудительной высадки детей из общественного транспорта – российский парламент принял во втором чтении поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», – отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, на днях в Челябинске контролеры высадили троих детей из трамвая, так как школьники не смогли предъявить билеты. Ситуация произошла в минувшее воскресенье, 7 февраля, когда температура на улице была ниже –20 градусов и дул сильный ветер.

https://dostup1.ru/politics/Vysadku-detey-na-moroz-v-Chelyabinske-prokommentirovali-v-Gosdume_134078.html