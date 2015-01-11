Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в марте

На смену морозам в Челябинской области идет оттепель. Уже в ближайшие дни столбики термометров покажут 0-1 °С.

А чем удивит Урал март?

Март считается началом календарной весны, но в Челябинской области по факту является последним зимним месяцем. Средняя температура составляет -7-9 °С. И она редко бывает выше 0 °С.

Что касается рекордов, то абсолютный максимум был +12+17 °С, минимум составил -36-42 °С, а на почве и вовсе до -46 °С.

Осадков в марте бывает меньше обычного, но, например, в 2005 году в Челябинске снега выпало в три раза больше нормы, а в 1904 году на землю не упало ни одной капли дождя или снежинки.

В среднем в марте порядка 5-9 дней наблюдаются метели, до недели – гололед и туманы.

Март 2021 года, согласно предварительным данным, будет теплее обычного. По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха ожидается выше нормы не только на Урале, но в центральной части страны.

Что касается температуры, то первая декада марта в Челябинской области будет комфортной. По данным сервиса gismeteo.ru, столбики термометров днем будут показывать -4-7 °С, по ночам – до -8-12 °С.

В астрономии считается, что весна приходит в день весеннего равноденствия, то есть 21-22 марта. У фенологов она наступает после прилета птиц и с началом пробуждения растений, у метеорологов – после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С.

За многолетний период наблюдений это происходит 6 апреля. После чего начинает интенсивно таять снег. Обычно на Южном Урале он сходит 12-26 апреля, в Челябинске – 19 апреля. Но так бывает не всегда. Например, в 1930 году весь снег растаял уже к 16 марта.

https://www.cheltv.ru/plyus-17-s-sinoptiki/