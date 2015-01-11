В Челябинской области сократились сроки выдачи строительной документации

В 2020 году губернатор Алексей Текслер утвердил «дорожную карту» по улучшению делового климата в Челябинской области со сроком исполнения до конца 2021 года. В ней содержится 187 мероприятий. Большинство из запланированных на 2020 год – выполнены на 100%. Так, в рамках реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» завершена работа по сокращению сроков прохождения отдельных процедур.Во всех муниципалитетах Челябинской области с 20 до 14 рабочих дней уменьшен срок выдачи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). С 7 до 5 рабочих дней – выдача разрешения на строительство. С 45 календарных до 20 рабочих дней – выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства.Также организована системная работа по развитию электронных сервисов. Благодаря совместной работе правительства Челябинской области, ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области предприниматель на сегодняшний день, не выходя из дома, может получить не менее 33 административных процедур (услуг) только в сфере строительства. В частности, все муниципальные образования Челябинской области могут выдавать ГПЗУ, разрешения на строительство и на ввод объектов капстроительства в эксплуатацию в электронном виде через многофункциональные центры.Реализация «дорожной карты» по улучшению делового климата на Южном Урале продолжается.