В Челябинской области температура воздуха ночью понизится до –36

Челябинскую и Курганскую области сегодня ждет морозная ночь – местами при прояснении ожидается понижение температуры воздуха до минус 36.

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» обращается к автомобилистам учесть данный прогноз при подготовке к поездкам: водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям, а также не создавать препятствий для работающей спецтехники.

«Дежурство на федеральных трассах ведется круглосуточно. Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на трассе: отбуксировать технику с проезжей части, доставить людей в безопасное место на период ожидания техпомощи», – говорится в сообщении ведомства.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Объекты инфраструктуры, пункты обогрева и питания Челябинской области: https://uural.rosavtodor.ru/department/polzovatelyam%20avtodorog/ob'ekti%20infrasturi,%20punkti%20oobogreva%20i%20pitanya

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-temperatura-vozduha-nochyu-ponizitsya-do-36_134104.html