2021-02-10YEKT12:00:00 | Губерния Музей изобразительных искусств представил главные выставочные проекты 2021 года Источник: chelmusart.ru









9 февраля пресс-центр «Гранада Пресс» провел онлайн пресс-конференцию «Какие выставки смогут посетить южноуральцы в 2021 году». В качестве спикера выступил директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.Челябинский государственный музей изобразительных искусств из-за пандемии был закрыт для посещений 144 дня. За это время нам удалось сгенерировать и опробовать новые форматы. Был запущен новый сайт ЧГМИИ, активизировалась работа в социальных сетях, появился аккаунт в TikTok». Еще сотрудники музея во время самоизоляции проводили онлайн-лекции, рассказывая южноуральцам об истории искусства.Значимым событием прошлого года стала выставка «Русская жизнь», на которой были представлены произведения В. Перова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее. Картины привозили в столицу Южного Урала в рамках нацпроекта «Культура», за два месяца шедевры увидело почти 11 тысяч человек.«Успех выставки связан не только с известными именами, но и с тем, что тематика их работ была близка посетителям, — поделился Станислав Ткаченко. — Художники-передвижники изображали реальную жизнь, знакомые каждому бытовые сюжеты. Кроме этого, за время самоизоляции южноуральцы соскучились по живому искусству». Выставку посетило множество детей, в том числе воспитанников школ искусств — для них по инициативе правительства Челябинской области был организован бесплатный вход.Музей изобразительных искусств знакомит южноуральцев не только с классическими, но и современными произведениями; тематика проходящих и будущих экспозиций самая разная. Уже сейчас в Александровском зале можно увидеть выставку «Сюрреализм — это Я» Сальвадора. На ней представлены работы, в том числе подлинники, из коллекций М. и П. Башмаковых. Изюминка выставки — «погружение» в сны художника с помощью мультимедийных технологий.В картинной галерее развернута экспозиция «Каждый охотник желает знать…», посвященная культуре охоты и поэзии природы. Она состоит из 60 произведений, хранящихся в фондах ЧГМИИ, — это скульптура, чугунное литье, живопись, графика.В конце февраля откроется обновленная постоянная экспозиция древнерусского искусства. На ней будут экспонироваться около 100 икон разных техник 16-20 века, которые, по замыслу сотрудников музея, не только познакомят посетителей с историей иконописи, но и пробудят эстетические и духовные переживания. В середине марта откроется экспозиция работ Никаса Сафронова.В будущем сотрудникам ЧГМИИ хотелось бы значительно расширить музейное пространство. В фонде музея почти 18 тысяч единиц хранения, но из-за дефицита площадей в течение года экспонируется не более четырех тысяч. По предварительным замыслам, новое помещение должно быть площадью не менее 20 тысяч кв. м. — это даст возможность экспонировать почти 70% музейного фонда. Обновленный музей должен стать современным и комфортным для посетителей и сотрудников, а также удобным для хранения и экспонирования предметов искусства.Так как музей работает только с предметами искусства, то сотрудниками всегда производится строгий отбор при пополнении фондов. За последние годы в музее добавилось 2,5 тысячи новых единиц хранения. В конце декабря министерство культуры РФ передало нам более 600 предметов из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Это живопись, графика и скульптура советского периода. В ближайшее время мы планируем представить новые экспонаты широкой публике. Источник: chelmusart.ru9 февраля пресс-центр «Гранада Пресс» провел онлайн пресс-конференцию «Какие выставки смогут посетить южноуральцы в 2021 году». В качестве спикера выступил директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.Челябинский государственный музей изобразительных искусств из-за пандемии был закрыт для посещений 144 дня. За это время нам удалось сгенерировать и опробовать новые форматы. Был запущен новый сайт ЧГМИИ, активизировалась работа в социальных сетях, появился аккаунт в TikTok». Еще сотрудники музея во время самоизоляции проводили онлайн-лекции, рассказывая южноуральцам об истории искусства.Значимым событием прошлого года стала выставка «Русская жизнь», на которой были представлены произведения, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее. Картины привозили в столицу Южного Урала в рамках нацпроекта «Культура», за два месяца шедевры увидело почти 11 тысяч человек.«Успех выставки связан не только с известными именами, но и с тем, что тематика их работ была близка посетителям, — поделился Станислав Ткаченко. — Художники-передвижники изображали реальную жизнь, знакомые каждому бытовые сюжеты. Кроме этого, за время самоизоляции южноуральцы соскучились по живому искусству». Выставку посетило множество детей, в том числе воспитанников школ искусств — для них по инициативе правительства Челябинской области был организован бесплатный вход.Музей изобразительных искусств знакомит южноуральцев не только с классическими, но и современными произведениями; тематика проходящих и будущих экспозиций самая разная. Уже сейчас в Александровском зале можно увидеть выставку «Сюрреализм — это Я» Сальвадора. На ней представлены работы, в том числе подлинники, из коллекций М. и П. Башмаковых. Изюминка выставки — «погружение» в сны художника с помощью мультимедийных технологий.В картинной галерее развернута экспозиция «Каждый охотник желает знать…», посвященная культуре охоты и поэзии природы. Она состоит из 60 произведений, хранящихся в фондах ЧГМИИ, — это скульптура, чугунное литье, живопись, графика.В конце февраля откроется обновленная постоянная экспозиция древнерусского искусства. На ней будут экспонироваться около 100 икон разных техник 16-20 века, которые, по замыслу сотрудников музея, не только познакомят посетителей с историей иконописи, но и пробудят эстетические и духовные переживания. В середине марта откроется экспозиция работВ будущем сотрудникам ЧГМИИ хотелось бы значительно расширить музейное пространство. В фонде музея почти 18 тысяч единиц хранения, но из-за дефицита площадей в течение года экспонируется не более четырех тысяч. По предварительным замыслам, новое помещение должно быть площадью не менее 20 тысяч кв. м. — это даст возможность экспонировать почти 70% музейного фонда. Обновленный музей должен стать современным и комфортным для посетителей и сотрудников, а также удобным для хранения и экспонирования предметов искусства.Так как музей работает только с предметами искусства, то сотрудниками всегда производится строгий отбор при пополнении фондов. За последние годы в музее добавилось 2,5 тысячи новых единиц хранения. В конце декабря министерство культуры РФ передало нам более 600 предметов из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Это живопись, графика и скульптура советского периода. В ближайшее время мы планируем представить новые экспонаты широкой публике. AzAzA 2021-02-10YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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