Стартовала весенняя сессия грантового конкурса «Русский мир»

10 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел традиционное совещание с главами муниципалитетов. Ключевым моментом встречи стало распоряжение ускорить проведение торгов и заключение контрактов по благоустройству, социальным объектам и дорожным работам Подробнее
Уважаемые правообладатели нестационарных объектов - гаражных боксов в гаражном блоке, находящемся в 48 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Восточная, д. 12 Подробнее
С 1 февраля по 15 марта проводится весенняя сессия грантового конкурса «Русский мир». Гранты выдаются на проекты по продвижению русского языка и культурно-гуманитарной направленности. Организацией конкурса занимается фонд «Русский мир».По первому направлению рассматриваются проекты, направленные на повышение квалификации преподавателей русского языка, разработку современных комплексов и мультимедийных ресурсов, методическую поддержку русских школ за рубежом, продвижение русского языка с помощью СМИ, а также проведение форумов, конференций и круглых столов, олимпиад и конкурсов.Проекты второго направления подразумевают проведение форумов и круглых столов по исследованию России, реализацию мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, проведение выставок, организацию фестивалей авторов русской песни, романса, духовной культуры. Также предусмотрена специальная конкурсная номинация «Мир Федора Достоевского (к 200-летию со дня рождения писателя)».К участию приглашаются НКО, научные, образовательные, культурные, религиозные и общественные учреждения и организации. Чтобы принять участие, нужно заполнить и отправить электронную заявку на официальном сайте.Заявки весенней сессии будут рассмотрены до 20 мая, а реализацию проекта грантополучатели начинают с июля 2021 года.