Южноуральцам напоминают о сроках выплат социальных пособий

Второй этап чемпионата по гонкам на льду состоится в Карабаше. Мероприятие запланировано на будущую субботу, 13 февраля. Как рассказали организаторы соревнований, они пройдут в нескольких категориях в зависимости от автомобиля: «Леди», «Стандарт», «Тюнинг», «Абсолют» Подробнее
Кинолог из Кыштыма (Челябинская область) через суд вернул себе собаку, с которой нес службу в местной колонии – после увольнения сотрудника руководство пенитенциарного учреждения отказалось отпустить с ним его овчарку-напарницу, передав животное в распоряжение сменщика Подробнее
В Челябинской области проводится смотр-конкурс молодежных парламентских формирований. Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года, сообщает Молодежный ресурсный центр. Смотр-конкурс с 2010 года организуют Законодательное Собрание Челябинской области совместно с Общественной молодежной палатой при ЗСО. В этом году формат проекта изменится: упор сделан на уникальные практики и работу в онлайне.Принять участие в конкурсе могут молодежные палаты и парламентарии Южного Урала. Итоги будут подводиться в двух группах участников, представляющих городские округа и муниципальные районы.В экспертную комиссию входят депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, представители комитетов по молодежной политике региона, члены ОМП, представители Федерации профсоюзов Челябинской области, а также вузов Челябинска.Победители конкурса-смотра получат денежные премии и призы в размере до 30 000 рублей. Конкурсные материалы можно отправить до 15 февраля по адресу: 454009, Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области. Подробнее
Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует о сроках выплат социальных пособий.В Челябинской области в связи с переходом на механизм прямых выплат с 1 января 2021 года установлен следующий порядок социальных выплат: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, первоначальная выплата назначенного ежемесячного пособия по уходу за ребенком выплачиваются в течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) от работодателя.Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком проводится с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие.Согласно действующему законодательству работодатель обязан в срок не позднее пяти календарных дней со дня представления застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) документов (сведений) представить в территориальный орган ФСС по месту регистрации, поступившие к нему документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия. Фонд социального страхования напоминает, что за нарушение этих сроков предусмотрена административная ответственность.Узнать статус своей выплаты можно в личном кабинете на сайте www.r74.fss.ru или по многоканальному телефону горячей линии по вопросам прямых выплат 8 (351) 214-20-40.