На Южном Урале ожидается беспрецедентный перепад температур в 41 градус

Жителей Челябинской области ожидает перепад температур с разницей в 35-41 градус – пик колебаний придется на субботу, 13 февраля.

По данным Челябинского гидрометцентра сегодня ночью в отдельных местах Южного Урала температура при прояснениях достигала –36 градусов. А в субботу днем синоптики прогнозируют потепление до +5. Средняя температура будет колебаться в пределах нуля. И только на севере региона она останется отрицательной – минус 2.

Медики отмечают, что сильные перепады температуры воздуха в течение суток негативно сказываются даже на людях, не склонных к различного рода заболеваниям. При скачках температуры на 10 и более градусов в организме человека увеличивается выработка гистамина, который провоцирует аллергические реакции. Поэтому даже те, кто не считает себя аллергиками, в такие дни часто замечают проявление неприятных симптомов. Сильные перепады температуры плохо сказываются и на эмоциональном состоянии человека. Многие отмечают, что в такие периоды становятся более раздражительными или, наоборот, впадают в состояние апатии.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-bespretsedentnyy-perepad-temperatur-v-41-gradus_134131.html