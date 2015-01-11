Магнитогорский «Маршрут Победы» отмечен отраслевой туристской премией

В Саранске состоялся финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Одним из обладателей награды стал Магнитогорский металлургический комбинат, вошедший в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», сообщает пресс-служба ММК.Премией отмечен исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», созданных в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Магнитка по праву считается одним из лидеров в сфере промышленного туризма. Развитие этого направления на ММК началось еще осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрослых и два маршрута, ориентированных на детей. Тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов смогли по достоинству оценить увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии. В 2019 году комбинат стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство.В связи с противоэпидемическими ограничениями на комбинате был реализован корпоративный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». В его рамках был создан исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о памятных местах комбината, связанных с вкладом Магнитки в победу советского народа в Великой Отечественной войне. В частности, выходили видеорассказы о Комсомольской площади – первой площади Магнитогорска, на которой расположен центральный офис ПАО «ММК» – здание заводоуправления; об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков; об уникальной паровой машине этого стана, трудовая биография которой продолжается уже более века, а также о памятном знаке «Танк», напоминающем о том, что в военные годы каждый второй советский танк был одет в магнитогорскую броню.Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя правления Фонда развития общественных связей «Region PR». Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.В 2020 году на соискание премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочной экспертной оценки заявок были отобраны 300 проектов-финалистов из 62 регионов России, а по итогам регистрации свое участие в финале премии подтвердили авторы 202 проектов из 46 регионов России.Организаторами финала премии выступили правительство Республики Мордовия, министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и ФРОС Region PR.