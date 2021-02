2021-02-11YEKT09:00:00 | Губерния Кыштым вошел в программу VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства Источник: пресс-служба администрации Кыштыма









Участниками арт-резиденций в рамках Уральской индустриальной биеннале в 2021 году станут семь городов и два поселка в Свердловской и Челябинской областях. На их территориях при участии местных сообществ будут созданы произведения современного искусства. На Южном Урале в программу вошли Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол Снежинского городского округа.В течение полугода российские и иностранные художники приедут в территории, чтобы познакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами предприятий. Итогом пребывания в резиденции станет создание site-specific работы (произведение искусства, которое конструируется в непосредственной связи с местом и контекстом его создания) в пространстве принимающего города или предприятия. Погрузиться в исторический и индустриальный контекст, увидеть созданное художником произведение смогут гости города в рамках маршрутов биеннале.Кыштым, поселок Сокол и Челябинск стали финалистами open call’а, объявленного программой арт-резиденций в 2019 году. Всего было получено более 20 заявок от муниципальных образований Свердловской и Челябинской областей. Уральская биеннале впервые провела конкурс для городов-участников программы. Основными критериями отбора стали индустриальный контекст города, активность местных сообществ, наличие местной команды единомышленников и партнеров.Участие Кыштыма в Уральской индустриальной биеннале современного искусства поддержала глава округа Людмила Шеболаева. Для города это уже не первый опыт: в 2017 году в рамках IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства в одном из помещений кыштымского Белого дома в Кыштыме была представлена инсталляция швейцарского художника Руди Десельера «Waiting for the ground» (см. фото). Пространственно-звуковая композиция была выполнена из медных нитей, магнитов и сухих листьев. Благодаря взаимодействию магнитов и меди, которая дает слабый ток, создавался удивительный звуковой эффект: помещение наполнялось таинственными звуками шуршащих листьев. Медь для творчества художнику предоставил Кыштымский медеэлектролитный завод.Одним из основных принципов резиденций VI Уральской биеннале станет партисипаторность, то есть художники будут создавать проекты при активном участии жителей и городских сообществ. Формы взаимодействия могут быть разные: от участия в интервью до прямого включения в создание работ. Итоговые работы — объекты визуального искусства, выставки, перформативные или театральные проекты — создаются и презентуются в городах. В местах реализации проекта командой биеннале проводится публичная образовательная программа, посвященная современному искусству и актуальному состоянию культуры.Так, в Кыштым ожидается приезд Ивана Горшкова, художника, скульптора, соучредителя Воронежского центра современного искусства, организатора школы для молодых художников и проекта «Шоу всего». Иван является «Художником года» ярмарки Cosmoscow 2017 года, стипендиатом программы поддержки молодых художников Музея современного искусства «Гараж», лауреатом премии «Инновация 2020». Eго работы хранятся в коллекциях Новой Третьяковки и Московского музея современного искусства. В последние годы стал много работать с реди-мейдами. Найденные предметы и картинки стали основой драматургии художника, определили вектор его развития. Стратегия художника приобрела название «Найти и улучшить!», что можно интерпретировать таким образом: найти интересную ситуацию и воспользоваться ей. Также он работает со сварной железной скульптурой, а его квазицирковые шоу являются отражением сложных социальных взаимодействий.Арт-резиденции — стратегическая программа Уральской индустриальной биеннале современного искусства, нацеленная на сотрудничество художников с действующими заводами и промышленными площадками малых и средних городов. Этим уральские арт-резиденции отличаются от многих других в мировой практике: авторы получают возможность непосредственного погружения в специфику региона, с его особенностями и образом жизни.Программа арт-резиденций VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства пройдет в Челябинской области с использованием гранта губернатора Алексея Текслера на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.По материалам пресс-службы администрации Кыштымского городского округа. Также он работает со сварной железной скульптурой, а его квазицирковые шоу являются отражением сложных социальных взаимодействий.Арт-резиденции — стратегическая программа Уральской индустриальной биеннале современного искусства, нацеленная на сотрудничество художников с действующими заводами и промышленными площадками малых и средних городов. Этим уральские арт-резиденции отличаются от многих других в мировой практике: авторы получают возможность непосредственного погружения в специфику региона, с его особенностями и образом жизни.Программа арт-резиденций VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства пройдет в Челябинской области с использованием гранта губернатора на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.По материалам пресс-службы администрации Кыштымского городского округа.

