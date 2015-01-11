На Южном Урале зафиксирован рост подачи заявлений в ЗАГС от молодоженов на дату-палиндром через портал госуслуг

Государственный сервис «Регистрация заключения брака» через Единый портал государственных услуг набирает все большую популярность у молодоженов Челябинской области. По данным компании «Ростелеком» (единственного исполнителя работ по развитию инфраструктуры электронного правительства), в 2019 году было подано 5250 электронных заявлений в ЗАГС, а в 2020 году – уже более 7300.Рост популярности сервиса обусловлен рядом преимуществ: оформить услугу можно прямо из дома, электронная запись предполагает экономию времени и исключение очередей, а оплата пошлины за предоставление услуги на портале осуществляется со скидкой 30 %.Чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Инициатор подачи заполняет в нем данные о себе, выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации и направляет приглашение будущему супругу или супруге. Вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью. Все указанные в заявлении сведения должны соответствовать паспортным данным.«Этот год дарит молодоженам зеркальную дату 12.02.2021. На эту дату в органы ЗАГС региона подано 186 заявлений, из них 101 − через портал государственных услуг, 85 – при личном обращении в отделы ЗАГС Челябинской области. Подать заявление на заключение брака сейчас возможно за 12 месяцев, и те, кто выбрал особенные даты для регистрации заключения брака, подумали об этом заблаговременно», - прокомментировала председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.По информации компании «Ростелеком», популярность цифровых сервисов у южноуральцев значительно возросла.«Доступ к электронным услугам обеспечен в том числе благодаря многолетней работе по развитию оптической инфраструктуры Южного Урала. Сегодня жителям области доступно более 200 региональных и муниципальных услуг на портале, и это дополнительно к сервисам, оказываемым федеральными органами власти. «Ростелеком» обеспечивает сервисное и техническое обслуживание информационных систем портала и регулярно проводит работы, направленные на повышение выдерживаемой нагрузки», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.Кроме заявлений на регистрацию брака южноуральцы активно пользуются и другими «семейными» сервисами портала госуслуг: в 2020 году 1836 заявлений подано на регистрацию рождения ребенка, 1278 обращений поступило для получения услуги «Расторжение брака».Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою личность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии «РТ Лабс».