Публичная библиотека организует большой просмотр новинок

С 11 по 13 февраля в читальном зале № 1 для южноуральцев будет проходить большой просмотр новинок литературы из фонда Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Большой книжный просмотр существует в Публичке очень давно – в 70-х годах в библиотеке был зал новинок с новыми поступлениями из всех отделов: как литература по всем отраслям знаний, так и периодика. Их смена проходила один раз в неделю – книги с выставки передавались в фонд, и их место занимали новые, только что полученные издания.«В этом году мы решили возобновить традицию знакомства наших читателей с новинками библиотеки, – отмечает заместитель директора ЧОУНБ Наталья Соловьева. – Для этого организовали ежеквартальные Большие просмотры новинок ЧОУНБ, во время которых читатели смогут “забронировать” понравившуюся книгу и получить ее после окончания выставки».Существуют некоторые правила просмотра – во время его проведения книги-эскпонаты выдаваться читателям не будут. Но те, кто придет раньше и выберет книгу, сможет забронировать ее в Электронном каталоге ЧОУНБ или записаться у консультантов просмотра в очередь на понравившееся издание.Познакомиться с новинками читатели смогут и на сайте библиотеки – в специальном разделе «Из новых поступлений». Именно там регулярно появляется информация с аннотациями о самых интересных книгах.Некоторые книги можно будет взять домой уже с 14 февраля. Но какие-то будут доступны только в читальных залах областной библиотеки.Семь отделов обслуживания ЧОУНБ получают новинки литературы ежемесячно – только за январь фонд пополнился на 530 наименований, а в первой половине февраля планируется поступление в читальные залы более 600 книг.Например, Абонемент за весь 2020 г. получил 1223 новинки (из них только в декабре 155 книг). А в этом году за 2 месяца фонд отдела пополнился на 196 новых изданий.Большая часть – художественная литература. Потом по популярности идет психология, научпоп и все остальное.«В комплектовании нас постоянно поддерживают Правительство Челябинской области и Министерство культуры региона. Средства на комплектование ЧОУНБ получает регулярно – в этом году мы планируем приобрести около 8 тыс. экземпляров (не считая периодики и подписки на электронные ресурсы)», – подчеркивает директор ЧОУНБ Наталья Диская.Челябинская областная универсальная научная библиотека – надежный партнер, с которым хотят сотрудничать многие издательства. Так, в феврале 2021 г. библиотека заключает контракт с 20 ведущими издательствами России: Азбука-Аттикус, АСТ, Бослен, Время, КАРО, КноРус, Композитор, Музыка и Лань-Трейд (покупка нотных изданий и теория музыки), МИФ, Нестор-История, Новое литературное обозрение, Рипол-Классик, РНБ, Солон-Пресс (уникальные издания по ТРИЗ), ТАТЛИН, Фабрика комиксов (комиксы и манга), Центрполиграф, Шанс (литература о Китае) и Этерна.Приглашаем вас с 11 февраля (с 10.00) по 13 февраля (до 18.00) на Большой просмотр новинок в большой зал (№ 1, 3-й этаж) Публичной библиотеки. Для его посещения нужны только читательский билет (или паспорт, чтобы его получить).