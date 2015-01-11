2021-02-11YEKT13:00:00 | Губерния Ученые ЮУрГУ рассказали о роли женщин в современной науке Источник: пресс-служба ЮУрГУ









Суперкомпьютерное моделирование, металлургия, биотехнологии – в любой сфере науки есть место женщинам. Они бок о бок с мужчинами ведут непрерывную работу и двигают вперед научно-технический процесс.Чтобы отметить важность роли женщин в научном сообществе, ЮНЕСКО учредил Международный день женщин и девочек в науке, который ежегодно отмечается 11 февраля. Наталья Долганина, к.т.н., руководитель Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ:«В современном мире наука как никогда актуальна, потому что новые научные исследования позволяют совершать технологические прорывы, улучшать характеристики имеющегося оборудования, а также создавать совершенно новые разработки, которых ранее не было.С моей точки зрения, сегодня у мужчин и женщин равные возможности для участия в научной деятельности, и это замечательно».Марина Самодурова, д.т.н., руководитель Международной лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий:«Ещё Александр Герцен говорил: „Наука – сила, она раскрывает отношения, их законы и взаимодействия“. На сегодняшний день уровень развития науки и техники является одним из основных показателей развития общества, а также развития современного государства. Все вокруг человека – это достижение науки.Я считаю, что благосостояние стран непосредственно зависит от состояния их сферы науки. Страны, которые уделяют серьезное внимание научным исследованиям, освоению новых наукоемких технологий, обеспечивают финансовые, производственные, интеллектуальные и другие средства, являются лидерами в современной политико-экономической гонке и занимают ведущие позиции на мировой арене.История знает много великих женщин-ученых, которые внесли огромный вклад в развитие науки и общества. Это Софья Ковалевская, Мария Складовскся-Кюри, Дороти Кроуфут-Ходжкин... В настоящее время женщины наравне с мужчинами возглавляют научные школы и институты, защищают диссертации, заведуют научными лабораториями и список известных фамилий можно продолжить. Если мужчина в науке – это просто учёный, то женщина – это учёный, мать, хранительница домашнего очага и в большинстве случаев она со всем этим успешно справляется.Сегодня практически не существует научной области, где бы не вели свою деятельность женщины: «покорены» даже такие мужские направления, как металлургия, машиностроение, авиация, космос. Я думаю, что если посмотреть статистику, сколько женщин и мужчин вовлечены в научные исследования, соотношение будет примерно равным. Это говорит о том, что на сегодняшний день женщины – неотъемлемая часть науки».Наталья Дегтярева, к.т.н., преподаватель Архитектурно-строительного института ЮУрГУ:«Моя научная деятельность посвящена исследованиям в области строительства. Читая статьи и принимая участие в конференциях, я встречаю не так много женщин, занимающихся исследованиями в этой отрасли. Несомненно, успешных мужчин-ученых больше, чем женщин.Но ценность научных исследований и открытий не зависит от гендерной принадлежности ученого. Чтобы быть успешным в науке, нужно обладать такими качествами, как целеустремленность, порядочность, честность, добросовестность, ответственность, любознательность, а также иметь аналитический склад ума. Эти качества вкупе с хорошим образованием дают женщинам и мужчинам возможность получить признание в научной сфере».Ирина Потороко, д.т.н., руководитель Лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов:«Сегодня мир развивается настолько интенсивно, что путь от научного открытия до его внедрения стремительно сокращается. Наш научный коллектив в своих разработках старается учитывать вопросы экологии человека и влияние нутрицевтики и пищевых систем потребляемых продуктов для формирования защитного барьера от неблагоприятных воздействий. Так случилось, биотехнологии как многогранное научное направление позволяют сформировать своего рода «зонтик» для защиты не только внешних, но и внутренних систем организма человека. А вспомогательным ресурсом для этого являются современные научные технические возможности, в числе которых уникальное оборудование и цифровые технологии. Что является богатством для нашего университета, а мы получаем новые результаты в своих исследованиях, наполненные массивом данных высокой точности.Для науки, на мой взгляд, не важны гендерные признаки. Ученый с большой буквы, неважно мужчина или женщина, – это достояние общества! В истории есть много имен, определяющих развитие науки, фундаментальные знания обновляются непрерывно. Следует отметить, что наука прирастает молодыми кадрами, но опирается на своих учителей, а мы гордимся этим! Это правильное развитие общества. Я завидую будущим поколениям, что их исследовательские возможности практически неисчерпаемы».Екатерина Барташевич, д.х.н., руководитель Научно-исследовательской лаборатории многомасштабного моделирования многокомпонентных функциональных материалов:«Наука была и будет актуальной во все времена. Она обеспечивает человеку шанс достойно отвечать на вызовы, бросаемые природными стихиями. Научные разработки позволяют нам повышать качество жизни, бороться с бедностью, противостоять болезням, познавать Вселенную. Другое дело, что в современном быстро меняющемся мире чрезвычайно важна взаимосвязь образования и науки. Временная дистанция между идеями и инновациями стремительно сокращается, и поэтому роль университетов, дающих высшее образование на основе новейших достижений фундаментальной науки, огромна. Здесь я спешу отметить значимую роль женщин, работающих в науке, которые, следуя функциям, заложенным природой, вкладывают свой потенциал в воспитание новых поколений образованных людей.Женщины в науке выполняют самые разнообразные функции: от обеспечения функционирования приборов до генерирования идей и разработок научных стратегий. Но особенно ценна роль женщины-ученого, передающей свои знания и опыт молодому поколению». Источник: пресс-служба ЮУрГУСуперкомпьютерное моделирование, металлургия, биотехнологии – в любой сфере науки есть место женщинам. Они бок о бок с мужчинами ведут непрерывную работу и двигают вперед научно-технический процесс.Чтобы отметить важность роли женщин в научном сообществе, ЮНЕСКО учредил Международный день женщин и девочек в науке, который ежегодно отмечается 11 февраля. Южно-Уральский государственный университет присоединился к празднованию и отметил женщин-ученых, продемонстрировавших высокие результаты работы в 2020 году.Исследовательницы рассказали, чем для них является наука и какую роль в ней играют женщины., к.т.н., руководитель Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ:«В современном мире наука как никогда актуальна, потому что новые научные исследования позволяют совершать технологические прорывы, улучшать характеристики имеющегося оборудования, а также создавать совершенно новые разработки, которых ранее не было.С моей точки зрения, сегодня у мужчин и женщин равные возможности для участия в научной деятельности, и это замечательно».д.т.н., руководитель Международной лаборатории механики, лазерных процессов и цифровых производительных технологий:«Ещё Александр Герцен говорил: „Наука – сила, она раскрывает отношения, их законы и взаимодействия“. На сегодняшний день уровень развития науки и техники является одним из основных показателей развития общества, а также развития современного государства. Все вокруг человека – это достижение науки.Я считаю, что благосостояние стран непосредственно зависит от состояния их сферы науки. Страны, которые уделяют серьезное внимание научным исследованиям, освоению новых наукоемких технологий, обеспечивают финансовые, производственные, интеллектуальные и другие средства, являются лидерами в современной политико-экономической гонке и занимают ведущие позиции на мировой арене.История знает много великих женщин-ученых, которые внесли огромный вклад в развитие науки и общества. Это Софья Ковалевская, Мария Складовскся-Кюри, Дороти Кроуфут-Ходжкин... В настоящее время женщины наравне с мужчинами возглавляют научные школы и институты, защищают диссертации, заведуют научными лабораториями и список известных фамилий можно продолжить. Если мужчина в науке – это просто учёный, то женщина – это учёный, мать, хранительница домашнего очага и в большинстве случаев она со всем этим успешно справляется.Сегодня практически не существует научной области, где бы не вели свою деятельность женщины: «покорены» даже такие мужские направления, как металлургия, машиностроение, авиация, космос. Я думаю, что если посмотреть статистику, сколько женщин и мужчин вовлечены в научные исследования, соотношение будет примерно равным. Это говорит о том, что на сегодняшний день женщины – неотъемлемая часть науки».к.т.н., преподаватель Архитектурно-строительного института ЮУрГУ:«Моя научная деятельность посвящена исследованиям в области строительства. Читая статьи и принимая участие в конференциях, я встречаю не так много женщин, занимающихся исследованиями в этой отрасли. Несомненно, успешных мужчин-ученых больше, чем женщин.Но ценность научных исследований и открытий не зависит от гендерной принадлежности ученого. Чтобы быть успешным в науке, нужно обладать такими качествами, как целеустремленность, порядочность, честность, добросовестность, ответственность, любознательность, а также иметь аналитический склад ума. Эти качества вкупе с хорошим образованием дают женщинам и мужчинам возможность получить признание в научной сфере».д.т.н., руководитель Лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов:«Сегодня мир развивается настолько интенсивно, что путь от научного открытия до его внедрения стремительно сокращается. Наш научный коллектив в своих разработках старается учитывать вопросы экологии человека и влияние нутрицевтики и пищевых систем потребляемых продуктов для формирования защитного барьера от неблагоприятных воздействий. Так случилось, биотехнологии как многогранное научное направление позволяют сформировать своего рода «зонтик» для защиты не только внешних, но и внутренних систем организма человека. А вспомогательным ресурсом для этого являются современные научные технические возможности, в числе которых уникальное оборудование и цифровые технологии. Что является богатством для нашего университета, а мы получаем новые результаты в своих исследованиях, наполненные массивом данных высокой точности.Для науки, на мой взгляд, не важны гендерные признаки. Ученый с большой буквы, неважно мужчина или женщина, – это достояние общества! В истории есть много имен, определяющих развитие науки, фундаментальные знания обновляются непрерывно. Следует отметить, что наука прирастает молодыми кадрами, но опирается на своих учителей, а мы гордимся этим! Это правильное развитие общества. Я завидую будущим поколениям, что их исследовательские возможности практически неисчерпаемы».д.х.н., руководитель Научно-исследовательской лаборатории многомасштабного моделирования многокомпонентных функциональных материалов:«Наука была и будет актуальной во все времена. Она обеспечивает человеку шанс достойно отвечать на вызовы, бросаемые природными стихиями. Научные разработки позволяют нам повышать качество жизни, бороться с бедностью, противостоять болезням, познавать Вселенную. Другое дело, что в современном быстро меняющемся мире чрезвычайно важна взаимосвязь образования и науки. Временная дистанция между идеями и инновациями стремительно сокращается, и поэтому роль университетов, дающих высшее образование на основе новейших достижений фундаментальной науки, огромна. Здесь я спешу отметить значимую роль женщин, работающих в науке, которые, следуя функциям, заложенным природой, вкладывают свой потенциал в воспитание новых поколений образованных людей.Женщины в науке выполняют самые разнообразные функции: от обеспечения функционирования приборов до генерирования идей и разработок научных стратегий. Но особенно ценна роль женщины-ученого, передающей свои знания и опыт молодому поколению». AzAzA 2021-02-11YEKT13:00:00 Нашли ошибку? 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