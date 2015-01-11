Размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала для южноуральцев вырос до 11 694 рублей

Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает, что в соответствии с Федеральным законом* семьи с низким доходом, в которых второй ребенок родился (был усыновлен) с 1 января 2018 года, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. С 2021 года размер такой выплаты вырос и составляет для южноуральцев 11 694 рубля, сообщает пресс-служба ведомства.Увеличение происходит ежегодно и связано с тем, что ежемесячная выплата из средств маткапитала соответствует региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года.Выплату могут оформить только семьи, в которых ежемесячный доход на каждого члена семьи за 12 месяцев не превышает 24 064 рублей (что является двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал 2020 года).Для определения права на получение ежемесячной выплаты семья должна предоставить сведения о доходах за период 12 месяцев (при этом отсчет начинается за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление). Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату 10 февраля 2021 года, сведения о доходах будут учтены за период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года.Ежемесячная выплата предоставляется до трехлетия второго ребенка. Сначала выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после истечения этого периода необходимо подать новое заявление.В настоящее время из-за сложной эпидемиологической ситуации продление выплаты на новый срок происходит автоматически. Главное условие – выплатной период должен завершиться до 1 марта 2021 года. Только в этом случае не нужно обращаться в Пенсионный фонд.В Челябинской области на сегодняшний день получателями ежемесячной выплаты из средств материнского капитала являются более 2,5 тыс. семей.Напомним, оформить ежемесячную выплату можно дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и портале государственных услуг, а также лично в МФЦ или управлении ПФР (прием граждан по предварительной записи).* Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».