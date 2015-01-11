2021-02-12YEKT09:00:00 | Губерния Всероссийскую выставку рассекреченных архивных документов будут показывать школьникам на классных часах Источник: Организаторы выставки «Без срока давности»









В Челябинске работает Всероссийская выставка рассекреченных архивных документов, рассказывающая о преступлениях нацистов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.Выставка – это часть просветительского направления проекта «Без срока давности», посвященного сохранению памяти о трагедии мирного населения – жертвах нацистских преступников и их сообщников.«Эта выставка о памяти, мы должны чтить историю, чтобы все это не повторилось. Для меня это очень важно, потому что старшее поколение воевало, это память, это правда нужно знать», – рассказала ученица образовательного центра №2 Виктория Новосельцева.На выставке представлено более 500 архивных документов, собранных по всей России и около 50 исторических фотографий, демонстрирующих ужасающие подробности действий нацистских оккупантов. Выставка расположена на 12 стендах, на которых показаны материалы из всех регионов страны, находившихся в оккупации.«Раньше доступа не было к этим документам, со временем документы попали в общий доступ. Поисковики, активисты смогли провести работу в архивах и уточнить эти данные, а Следственный комитет помог доказать факт совершения этих преступлений», – отметил председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области Евгений Гуринович.Сейчас выставка расположена в Челябинском образовательном центре №2. Демонстрацию выставки для школьников планируют включить в учебную программу.«Выставка является учебно-методическим подспорьем, здесь будут уроки истории и обществознания, тематические классные часы с первого по одиннадцатый класс», – подчеркнул директор Образовательного центра №2 Юрий Терин.В Образовательном центре №2 выставка будет находиться до 1 марта, далее ее перевезут в Следственный комитет по Челябинской области, потом в Южно-Уральский государственный университет, следом еще в несколько школ города.В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. Источник: Организаторы выставки «Без срока давности»В Челябинске работает Всероссийская выставка рассекреченных архивных документов, рассказывающая о преступлениях нацистов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.Выставка – это часть просветительского направления проекта «Без срока давности», посвященного сохранению памяти о трагедии мирного населения – жертвах нацистских преступников и их сообщников.«Эта выставка о памяти, мы должны чтить историю, чтобы все это не повторилось. Для меня это очень важно, потому что старшее поколение воевало, это память, это правда нужно знать», – рассказала ученица образовательного центра №2.На выставке представлено более 500 архивных документов, собранных по всей России и около 50 исторических фотографий, демонстрирующих ужасающие подробности действий нацистских оккупантов. Выставка расположена на 12 стендах, на которых показаны материалы из всех регионов страны, находившихся в оккупации.«Раньше доступа не было к этим документам, со временем документы попали в общий доступ. Поисковики, активисты смогли провести работу в архивах и уточнить эти данные, а Следственный комитет помог доказать факт совершения этих преступлений», – отметил председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области.Сейчас выставка расположена в Челябинском образовательном центре №2. Демонстрацию выставки для школьников планируют включить в учебную программу.«Выставка является учебно-методическим подспорьем, здесь будут уроки истории и обществознания, тематические классные часы с первого по одиннадцатый класс», – подчеркнул директор Образовательного центра №2.В Образовательном центре №2 выставка будет находиться до 1 марта, далее ее перевезут в Следственный комитет по Челябинской области, потом в Южно-Уральский государственный университет, следом еще в несколько школ города.В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф. AzAzA 2021-02-12YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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