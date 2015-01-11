Южноуральцы заняли третье место в олимпиаде руководителей сельскохозяйственных кооперативов

Всероссийская олимпиада исполнительных директоров сельскохозяйственных потребительских кооперативов проходит в третий раз. Ее организатором является министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. В этом году от Челябинской области попробовать свои силы в соревновании решили четыре сельскохозяйственных производителя. По итогам наш регион занял третье место.Олимпиаде предшествовало обучение по курсу «Кооперативный управленец», которое традиционно проводилось на базе Казанского государственного аграрного университета. Программа затрагивала как теоретические, так и практические вопросы развития бизнеса в области сельского хозяйства: слушатели узнали о бухгалтерском учете и экономике кооперативов, бизнес-планировании, основах управленческого учета в кооперации, а также провели исследования и нашли новые решения в развитии кооперации у себя в регионах. Участие челябинских фермеров в мероприятии софинансировал региональный центр «Мой бизнес».«Для нас, безусловно, эта поездка была полезной во всех отношениях: мы получили новые знания, смогли посмотреть на развитие своего дела с разных сторон и узнать, насколько мы конкурентоспособные в вопросах создания и продвижения кооперативов. Очень здорово, что правительство Челябинской области посредством центра «Мой бизнес» дает нам такие возможности, оказывает поддержку. Это очень ценно», – прокомментировал Булат Шантаев, участник олимпиады от Челябинской области.В олимпиаде приняли участие 55 человек. Это сельхозтоваропроизводители Волгоградской области, Республики Северной Осетии – Алании, Республики Татарстан и т. д. «Результаты, которые мы получили в олимпиаде, показали нам, что сельскохозяйственная кооперация в Челябинской области развивается, несмотря на то что большой фронт работы еще впереди. Сейчас мы увидели точки роста и готовы оказать фермерам Челябинской области нужную поддержку», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.В летний период для участников курса «Кооперативный управленец» предусмотрена программа стажировок в действующих кооперативах Татарстана.Подробную информацию о мерах поддержки сельскохозяйственных производителей Челябинской области можно узнать на едином портале мойбизнес74.рф., по телефону 8 800 350 24 74 или на очной консультации по адресу: ул. Российская, 110, к.1, 2 этажРабота центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».