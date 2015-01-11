2021-02-12YEKT11:00:00 | Губерния Исторический музей приглашает челябинцев на День метеорита Источник: Государственный исторический музей Южного Урала









Государственный исторический музей Южного Урала 15 февраля по традиции отметит День метеорита. К восьмой годовщине падения челябинского метеорита сотрудники музея подготовили интересную программу, в которой будут и сюрпризы.Всех, кто посетит музей 15 февраля, ждут тематические экскурсии с рассказами о строении Вселенной, происхождении звезд, планет и метеоритов, в том числе и о природе метеорита Челябинск (в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00). А бонусом к ним станет VR-экскурсия в космос: с помощью очков виртуальной реальности можно будет увидеть звезды глазами космонавтов, проследить за полетом метеорита, узнать много нового о созвездиях и планетах Солнечной системы, сообщает пресс-служба музея.Кстати, вместе с билетом в музей каждый посетитель получит открытку и стикеры с метеоритно-космической тематикой.Вечером того же дня пройдет круглый стол «Челябинский метеорит: в космосе, на земле, в культурной памяти россиян». О том, как падение метеорита повлияло на наше мировоззрение, каковы его последствия для России и всего человечества в целом, будут говорить председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло, декан аэрокосмического факультета ЮУрГУ Виктор Федоров, доктор философских наук Екатерина Прилукова, доктор исторических наук Игорь Сибиряков и другие представители научной общественности. Начало встречи - в 17:30.Наконец, в праздничной программе акция «Метеорит исполняет желания». Гостям будет предложено написать на листочке желание (оно может быть связано с музеем или с метеоритом) и опустить в «пожелательный ящик». А 16 февраля сотрудники музея выберут самое интересное пожелание, которое обещают обязательно исполнить.Напомним, 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида произошло падение метеорита Челябинск, которое сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области, ряда соседних регионов России, а также Казахстана. Многие фрагменты небесного тела были найдены на территории Челябинской области. Наиболее крупный из обломков метеорита весом более полутонны был поднят 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль и ныне хранится в Государственном историческом музее Южного Урала.







Источник: Государственный исторический музей Южного УралаГосударственный исторический музей Южного Урала 15 февраля по традиции отметит День метеорита. К восьмой годовщине падения челябинского метеорита сотрудники музея подготовили интересную программу, в которой будут и сюрпризы.Всех, кто посетит музей 15 февраля, ждут тематические экскурсии с рассказами о строении Вселенной, происхождении звезд, планет и метеоритов, в том числе и о природе метеорита Челябинск (в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00). А бонусом к ним станет VR-экскурсия в космос: с помощью очков виртуальной реальности можно будет увидеть звезды глазами космонавтов, проследить за полетом метеорита, узнать много нового о созвездиях и планетах Солнечной системы, сообщает пресс-служба музея.Кстати, вместе с билетом в музей каждый посетитель получит открытку и стикеры с метеоритно-космической тематикой.Вечером того же дня пройдет круглый стол «Челябинский метеорит: в космосе, на земле, в культурной памяти россиян». О том, как падение метеорита повлияло на наше мировоззрение, каковы его последствия для России и всего человечества в целом, будут говорить председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества, кандидат физико-математических наук, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ, декан аэрокосмического факультета ЮУрГУ, доктор философских наук, доктор исторических науки другие представители научной общественности. Начало встречи - в 17:30.Наконец, в праздничной программе акция «Метеорит исполняет желания». Гостям будет предложено написать на листочке желание (оно может быть связано с музеем или с метеоритом) и опустить в «пожелательный ящик». А 16 февраля сотрудники музея выберут самое интересное пожелание, которое обещают обязательно исполнить.Напомним, 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида произошло падение метеорита Челябинск, которое сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области, ряда соседних регионов России, а также Казахстана. Многие фрагменты небесного тела были найдены на территории Челябинской области. Наиболее крупный из обломков метеорита весом более полутонны был поднят 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль и ныне хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Источник: Государственный исторический музей Южного Урала AzAzA 2021-02-12YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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