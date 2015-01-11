2021-02-12YEKT11:00:00 | Губерния Воздушные ворота мира: как MICE-индустрия развивает регионы России Антон Кобяков, крупные международные мероприятия, которые проходят в российских городах, стимулируют развитие важных инфраструктурных объектов в стране. Реконструкция региональных аэропортов, в частности инфраструктуры воздушной гавани Челябинска – яркий пример такого влияния.«К модернизации международного аэропорта приступили в 2018 году во исполнение Указа №110 президента Российской Федерации, которым город Челябинск был определен местом проведения саммитов ШОС и БРИКСв 2020 году. Безусловно все, что создается в России в преддверии международных форумов, формирует новый облик городов и вносит значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни», – сказал Антон Кобяков.«Завершение реконструкции аэропорта в Челябинске – важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Развитие внутренних воздушных авиалиний помогает сохранять транспортную доступность регионов, их связанность. Мы рассчитываем на возобновление международного авиасообщения – российские аэропорты должны быть к этому готовы. Сегодня в России международные полеты могут обслуживать 78 аэропортов. Крайне важно, чтобы международная транспортная доступность для пассажиров увеличивалась», – отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Модернизация аэропортового комплекса «Баландино» велась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. ***В конце января текущего года терминал внутренних линий челябинского аэропорта, возведенный в ноябре 2019, принял пассажиров после редизайна и ребрендинга. Открытие обновленного терминала аэропорта приурочено к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. Аэропорт теперь носит имя выдающегося уроженца региона и основателя отечественной атомной отрасли Игоря Курчатова. Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. В Челябинске завершена масштабная реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Курчатов». За три года расширили взлетно-посадочную полосу, реконструировали искусственные покрытия сети рулежных дорожек, увеличили площадь перрона до 257 тыс. кв. м, что позволяет разместить на стоянке 28 воздушных судов, оборудовали площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Также в аэропорту усовершенствовали объекты радиотехнического обеспечения полетов, заменили светосигнальное оборудование, установили систему огней высокой интенсивности и 22 мачты освещения, сообщает Росконгресс. Благодаря проведенным работам челябинский воздушный порт получил третью категорию ICAO (международной организации гражданской авиации) и стал единственным всепогодным международным аэропортом на Урале.Теперь обновленный терминал внутренних авиалиний площадью в 16,7 тыс. кв. м. и привокзальной территорией на 560 машиномест готов принимать более 2,5 млн пассажиров в год или около 900 пассажиров в час. Он оснащен четырьмя телетрапами, лифтами и эскалаторами, что обеспечивает безбарьерную среду для маломобильных групп населения, а также условия для комфортного приема и обслуживания пассажиров с детьми. Ожидается, что в мае 2021 года завершится реновация международного терминала аэропорта и его пропускная способность вырастет почти в два раза. Уже на финальном этапе находится техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году, крупные международные мероприятия, которые проходят в российских городах, стимулируют развитие важных инфраструктурных объектов в стране. Реконструкция региональных аэропортов, в частности инфраструктуры воздушной гавани Челябинска – яркий пример такого влияния.«К модернизации международного аэропорта приступили в 2018 году во исполнение Указа №110 президента Российской Федерации, которым город Челябинск был определен местом проведения саммитов ШОС и БРИКСв 2020 году. Безусловно все, что создается в России в преддверии международных форумов, формирует новый облик городов и вносит значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни», – сказал Антон Кобяков.«Завершение реконструкции аэропорта в Челябинске – важный шаг в процессе модернизации российских аэропортов. Развитие внутренних воздушных авиалиний помогает сохранять транспортную доступность регионов, их связанность. Мы рассчитываем на возобновление международного авиасообщения – российские аэропорты должны быть к этому готовы. Сегодня в России международные полеты могут обслуживать 78 аэропортов. Крайне важно, чтобы международная транспортная доступность для пассажиров увеличивалась», – отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. Модернизация аэропортового комплекса «Баландино» велась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. ***В конце января текущего года терминал внутренних линий челябинского аэропорта, возведенный в ноябре 2019, принял пассажиров после редизайна и ребрендинга. Открытие обновленного терминала аэропорта приурочено к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. Аэропорт теперь носит имя выдающегося уроженца региона и основателя отечественной атомной отрасли Игоря Курчатова. Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта: www.favt.gov.ru социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org AzAzA 2021-02-12YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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