2021-02-12YEKT11:00:00 | Губерния Мировые судьи Челябинской области отметили 20-летие мировой юстиции рекордом Источник: из открытых источников









Впервые за 20 лет мировые судьи Челябинской области по итогам работы за год рассмотрели 1 миллион 94 тысячи 898 судебных дел. Это 87,7% от общего количества дел, оконченных федеральными и мировыми судьями.В 2020 году мировые судьи Челябинской области рассмотрели 958 тысяч 596 гражданских дел (в том числе – 212 тысяч 234 административных дела), 7 тысяч 265 уголовных дел и 129 тысяч 37 дел об административных правонарушениях. «По сравнению с 2019 годом общее количество рассмотренных мировыми судьями дел увеличилось на 25,8 процентов, – уточняет начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. – Нагрузка на одного мирового судью в прошлом году составляла 576 судебных дел в месяц. По судебным делам, рассмотренным мировыми судьями в 2020 году, в бюджет области взыскано 958 миллионов 587 тысяч рублей».С целью снижения нагрузки на судебные участки и повышения качества судопроизводства Главное управление юстиции Челябинской области выступило с инициативой об увеличении количества судебных участков мировых судей в регионе. Инициатива была поддержана. Внесены изменения в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Количество судебных участков мировых судей в Челябинской области с начала 2021 года увеличилось со 181-го до 183-х. Два новых судебных участка открылись в Тракторозаводском районе города Челябинска и в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. Для справки В 2020 году мировой юстиции Челябинской области исполнилось 20 лет.31 августа 2000 года Законодательным Собранием Челябинской области приняты законы «О создании судебных участков и должностей мировых судей» и «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области». 28 сентября 2000 года постановлением Законодательного Собрания Челябинской области назначены первые мировые судьи.Об исторических вехах развития мировой юстиции региона рассказывает выставка «Мировая юстиция России. 20 лет новой истории», открытая до конца марта в Музее права Южного Урала, который расположен в зале Центра правовой и деловой информации Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Источник: из открытых источниковВпервые за 20 лет мировые судьи Челябинской области по итогам работы за год рассмотрели 1 миллион 94 тысячи 898 судебных дел. Это 87,7% от общего количества дел, оконченных федеральными и мировыми судьями.В 2020 году мировые судьи Челябинской области рассмотрели 958 тысяч 596 гражданских дел (в том числе – 212 тысяч 234 административных дела), 7 тысяч 265 уголовных дел и 129 тысяч 37 дел об административных правонарушениях. «По сравнению с 2019 годом общее количество рассмотренных мировыми судьями дел увеличилось на 25,8 процентов, – уточняет начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. – Нагрузка на одного мирового судью в прошлом году составляла 576 судебных дел в месяц. По судебным делам, рассмотренным мировыми судьями в 2020 году, в бюджет области взыскано 958 миллионов 587 тысяч рублей».С целью снижения нагрузки на судебные участки и повышения качества судопроизводства Главное управление юстиции Челябинской области выступило с инициативой об увеличении количества судебных участков мировых судей в регионе. Инициатива была поддержана. Внесены изменения в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Количество судебных участков мировых судей в Челябинской области с начала 2021 года увеличилось со 181-го до 183-х. Два новых судебных участка открылись в Тракторозаводском районе города Челябинска и в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. Для справки В 2020 году мировой юстиции Челябинской области исполнилось 20 лет.31 августа 2000 года Законодательным Собранием Челябинской области приняты законы «О создании судебных участков и должностей мировых судей» и «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области». 28 сентября 2000 года постановлением Законодательного Собрания Челябинской области назначены первые мировые судьи.Об исторических вехах развития мировой юстиции региона рассказывает выставка «Мировая юстиция России. 20 лет новой истории», открытая до конца марта в Музее права Южного Урала, который расположен в зале Центра правовой и деловой информации Челябинской областной универсальной научной библиотеки. AzAzA 2021-02-12YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Два новых судебных участка мировой юстиции открылись в Челябинской области

Цифровизация - основа регулирования деятельности юстиции

Мировая юстиция Челябинской области отмечает 20-летний юбилей

Мировой юстиции Челябинской области – 20 лет

Губернатор открыл в Магнитогорске Дворец правосудия мировой юстиции {comments_news}