2021-02-12YEKT11:00:00 | Губерния Результаты и доступность государственной поддержки в Челябинской области обсудили в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» Источник: центр «Мой бизнес»









Порядка 8 тысяч предпринимателей региона воспользовались в прошлом году государственной поддержкой в центре «Мой бизнес», а главными эффектами от этого стали новые производства и сохраненные рабочие места. О результатах работы прошлого года и трендах 2021-го рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Артур Юсупов на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».По итогам прошлого года центром было оказано порядка 58 тысяч услуг, из которых 500 – финансовые продукты на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Региональный центр «Мой бизнес» при поддержке экономического блока правительства и губернатора Челябинской области Алексея Текслера оперативно отреагировал на пандемийные ограничения и разработал целый комплекс антикризисных продуктов, что было отмечено на федеральном уровне. Антикризисный комплекс помог сохранить порядка 9,5 тысяч рабочих мест на предприятиях региона, а основные продукты центра способствовали созданию примерно одной тысячи новых.«В своей работе мы прежде всего опираемся на потребности предпринимателей, и это видно по эффективности наших мер поддержки. В 2021 году мы будем и дальше усиливать этот принцип, поэтому уже сейчас внедряем новый цифровой сервис обратной связи на все наши услуги, до конца февраля эта работа будет завершена, мы ее обязательно презентуем и, безусловно, поделимся с другими регионами», - рассказал Артур Юсупов.Он также отметил, что сейчас создается всероссийское профессиональное сообщество центров «Мой бизнес», ключевыми целями которого является тиражирование успешных практик регионов, обмен опытом и усиление межрегионального сотрудничества предпринимателей, а наш регион станет пилотной площадкой для новых инициатив.Одним из вопросов пресс-конференции стала тема Агентства инвестиционного развития Челябинской области в структуре «Территории Бизнеса» и нового руководителя. Артур Юсупов отметил, что сейчас «Территория Бизнеса» переходит к общероссийскому бренду «Мой бизнес». Также он пояснил, что Агентство инвестиционного развития региона на сегодняшний день не осуществляет деятельность по инвестиционному направлению, но в центре «Мой бизнес» с 2019 года действует инвестиционный блок, которым на данном этапе руководит он лично. И сегодня на инвестиционном сопровождении центра находится 51 проект с общим объемом инвестиций 96,8 млрд рублей.В конференции также приняли участие предприниматели из Кыштыма и Магнитогорска, которые уже получали государственную поддержку. Они поделились своими предложениями и впечатлениями о сотрудничестве.«Радует, что государственный сектор оказывает ощутимую поддержку предпринимателям, мы неоднократно пользовались услугами центра «Мой бизнес». Сейчас у нас есть потребность в поиске зарубежных клиентов, и хотелось бы получить помощь в этом вопросе от государства», - рассказал Александр Кабетов, директор ООО ПКФ «Калипсо».Запрос предпринимателя был оперативно передан в работу клиентской службе центра «Мой бизнес», и в ближайшее время для предпринимателя будет разработана стратегия по решению его задач.Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Узнать больше о доступных для вашего бизнеса мерах поддержки можно на едином портале мойбизнес74.рф, по единому номеру 8 800 350 24 74, или обратившись в центр по любому из указанных адресов:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1,г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) Источник: центр «Мой бизнес»Порядка 8 тысяч предпринимателей региона воспользовались в прошлом году государственной поддержкой в центре «Мой бизнес», а главными эффектами от этого стали новые производства и сохраненные рабочие места. О результатах работы прошлого года и трендах 2021-го рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Артур Юсупов на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».По итогам прошлого года центром было оказано порядка 58 тысяч услуг, из которых 500 – финансовые продукты на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Региональный центр «Мой бизнес» при поддержке экономического блока правительства и губернатора Челябинской области Алексея Текслера оперативно отреагировал на пандемийные ограничения и разработал целый комплекс антикризисных продуктов, что было отмечено на федеральном уровне. Антикризисный комплекс помог сохранить порядка 9,5 тысяч рабочих мест на предприятиях региона, а основные продукты центра способствовали созданию примерно одной тысячи новых.«В своей работе мы прежде всего опираемся на потребности предпринимателей, и это видно по эффективности наших мер поддержки. В 2021 году мы будем и дальше усиливать этот принцип, поэтому уже сейчас внедряем новый цифровой сервис обратной связи на все наши услуги, до конца февраля эта работа будет завершена, мы ее обязательно презентуем и, безусловно, поделимся с другими регионами», - рассказал.Он также отметил, что сейчас создается всероссийское профессиональное сообщество центров «Мой бизнес», ключевыми целями которого является тиражирование успешных практик регионов, обмен опытом и усиление межрегионального сотрудничества предпринимателей, а наш регион станет пилотной площадкой для новых инициатив.Одним из вопросов пресс-конференции стала тема Агентства инвестиционного развития Челябинской области в структуре «Территории Бизнеса» и нового руководителя. Артур Юсупов отметил, что сейчас «Территория Бизнеса» переходит к общероссийскому бренду «Мой бизнес». Также он пояснил, что Агентство инвестиционного развития региона на сегодняшний день не осуществляет деятельность по инвестиционному направлению, но в центре «Мой бизнес» с 2019 года действует инвестиционный блок, которым на данном этапе руководит он лично. И сегодня на инвестиционном сопровождении центра находится 51 проект с общим объемом инвестиций 96,8 млрд рублей.В конференции также приняли участие предприниматели из Кыштыма и Магнитогорска, которые уже получали государственную поддержку. Они поделились своими предложениями и впечатлениями о сотрудничестве.«Радует, что государственный сектор оказывает ощутимую поддержку предпринимателям, мы неоднократно пользовались услугами центра «Мой бизнес». Сейчас у нас есть потребность в поиске зарубежных клиентов, и хотелось бы получить помощь в этом вопросе от государства», - рассказал, директор ООО ПКФ «Калипсо».Запрос предпринимателя был оперативно передан в работу клиентской службе центра «Мой бизнес», и в ближайшее время для предпринимателя будет разработана стратегия по решению его задач.Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Узнать больше о доступных для вашего бизнеса мерах поддержки можно на едином портале мойбизнес74.рф, по единому номеру 8 800 350 24 74, или обратившись в центр по любому из указанных адресов:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1,г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) AzAzA 2021-02-12YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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