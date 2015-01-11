2021-02-12YEKT14:00:00 | Губерния Продолжается прием заявок на участие в «Уральском переплясе – 2021» Источник: Фонд развития народного танца Карташовой — Реус









Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс – 2021» в Челябинске пройдет уже в 14 раз, в этом году 26-28 марта. Стать участником фестиваля можно до 20 февраля. Организаторами выступают государственный российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Челябинский государственный центр народного творчества и фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.За 25 лет своего существования «Уральский перепляс» стал авторитетной площадкой для демонстрации достижений народной любительской хореографии и обмена профессиональным опытом как для артистов, так и для хореографов. А звание обладателя гран-при и лауреата фестиваля — признанием определенного статуса для коллектива. По традиции оценивать коллективы будут в два этапа: заочно на основании видеоматериалов, присланных в адрес ГРДНТ и очно в финале. В разные годы победителями и лауреатами фестиваля становились прославленные любительские коллективы «Солнечная радуга» ( г. Пермь), «Жарки» (г. Братск), «Северные зори» (г. Череповец), «Ракета» (г. Нижний Новгород), «Юность Сибири» (г. Тюмень), «Ералаш» (г. Челябинск), «Росинка» (г. Владимир), «Ынйыкай» (г. Сибай, Республика Башкортостан), «Снегири» (г. Новосибирск) и многие другие.Отдельно в рамках фестиваля будет проводится конкурс балетмейстерских работ. Принять участие в нем могут балетмейстеры-постановщики любительских хореографических коллективов, а также студенты и преподаватели учебных заведений. Авторы лучших постановок награждаются денежной премией.Напомним, что фестиваль проводится в память династии хореографов Южного Урала - заслуженного деятеля искусств России Натальи Карташовой и заслуженного работника культуры России Татьяны Реус. Известные южноуральские хореографы посвятили свои жизни народной хореографии. Они выявляли в народном танце его лучшие черты – неповторимый национальный колорит, самобытность и красочность, но главное – гуманистическое начало, ту искренность и доброту, которые, передаваясь из поколения в поколение, несут в себе великую воспитательную роль. Именно поэтому, главной целью фестиваля, посвященного их памяти, стала поддержка любительских коллективов, педагогов-хореографов и талантливых танцоров, для которых жанр народной хореографии стал главным направлением их творческой деятельности.Ознакомиться с положением и условиями участия можно по ссылке: Источник: Фонд развития народного танца Карташовой — РеусВсероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс – 2021» в Челябинске пройдет уже в 14 раз, в этом году 26-28 марта. Стать участником фестиваля можно до 20 февраля. Организаторами выступают государственный российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Челябинский государственный центр народного творчества и фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.За 25 лет своего существования «Уральский перепляс» стал авторитетной площадкой для демонстрации достижений народной любительской хореографии и обмена профессиональным опытом как для артистов, так и для хореографов. А звание обладателя гран-при и лауреата фестиваля — признанием определенного статуса для коллектива. По традиции оценивать коллективы будут в два этапа: заочно на основании видеоматериалов, присланных в адрес ГРДНТ и очно в финале. В разные годы победителями и лауреатами фестиваля становились прославленные любительские коллективы «Солнечная радуга» ( г. Пермь), «Жарки» (г. Братск), «Северные зори» (г. Череповец), «Ракета» (г. Нижний Новгород), «Юность Сибири» (г. Тюмень), «Ералаш» (г. Челябинск), «Росинка» (г. Владимир), «Ынйыкай» (г. Сибай, Республика Башкортостан), «Снегири» (г. Новосибирск) и многие другие.Отдельно в рамках фестиваля будет проводится конкурс балетмейстерских работ. Принять участие в нем могут балетмейстеры-постановщики любительских хореографических коллективов, а также студенты и преподаватели учебных заведений. Авторы лучших постановок награждаются денежной премией.Напомним, что фестиваль проводится в память династии хореографов Южного Урала - заслуженного деятеля искусств Россиии заслуженного работника культуры России. Известные южноуральские хореографы посвятили свои жизни народной хореографии. Они выявляли в народном танце его лучшие черты – неповторимый национальный колорит, самобытность и красочность, но главное – гуманистическое начало, ту искренность и доброту, которые, передаваясь из поколения в поколение, несут в себе великую воспитательную роль. Именно поэтому, главной целью фестиваля, посвященного их памяти, стала поддержка любительских коллективов, педагогов-хореографов и талантливых танцоров, для которых жанр народной хореографии стал главным направлением их творческой деятельности.Ознакомиться с положением и условиями участия можно по ссылке: http://pereplyas.ru/festival_uralsky_pereplyas/festival_terms/ AzAzA 2021-02-12YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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