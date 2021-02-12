2021-02-13YEKT11:00:00 | Губерния В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройства Источник: Фото: Дмитрий Куткин









Южноуральцы, как и остальные жители России, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Цель проекта – максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.«В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, появляются новые возможности для развития бизнеса, особенно в сфере услуг — торговле, обслуживании, общественном питании.«За счет запуска всероссийской платформы мы решим сразу несколько важных задач. Как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять участие в отборе территорий для благоустройства. Поэтому мы, во-первых, рассчитываем на вовлечение максимального числа людей, чтобы можно было при формировании городской среды учесть все нюансы. Во-вторых, благоустройство станет более открытым — на платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ. Но мы не будем останавливаться только на этом. В дальнейших планах — получение обратной связи. Мы хотим опросить граждан об их впечатлениях, о том, довольны ли они той работой, которая делается в регионе, выполняются ли установленные сроки. Это будет живой механизм, прямая коммуникация с жителями», – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Источник: Фото: Дмитрий КуткинЮжноуральцы, как и остальные жители России, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства. Цель проекта – максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.«В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», — заявил вице-премьер.Задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, появляются новые возможности для развития бизнеса, особенно в сфере услуг — торговле, обслуживании, общественном питании.«За счет запуска всероссийской платформы мы решим сразу несколько важных задач. Как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять участие в отборе территорий для благоустройства. Поэтому мы, во-первых, рассчитываем на вовлечение максимального числа людей, чтобы можно было при формировании городской среды учесть все нюансы. Во-вторых, благоустройство станет более открытым — на платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ. Но мы не будем останавливаться только на этом. В дальнейших планах — получение обратной связи. Мы хотим опросить граждан об их впечатлениях, о том, довольны ли они той работой, которая делается в регионе, выполняются ли установленные сроки. Это будет живой механизм, прямая коммуникация с жителями», – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации AzAzA 2021-02-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Более 12 тыс. южноуральцев высказали свои предложения по благоустройству об ...

Благоустройство: приоритеты определит рейтинговое голосование

Жители определят объекты для благоустройства голосованием

На благоустройство муниципалитетов Челябинской области направят 1,54 млрд

Правительство доверило жителям выбрать центральные улицы моногородов {comments_news}