В Челябинской области утвержден Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения региона в 2021 году. Его реализация позволит охватить мероприятиями занятости более 280 тысяч человек.«Реализация межведомственных мероприятий Комплекса мер позволит трудоустроить более 60 тысяч граждан на вакансии по направлению ЦЗН и через самостоятельное трудоустройство, в том числе на вакансии портала «Работа в России» и через ярмарки вакансий», - рассказали в Главном управлении по труду и занятости населения челябинской области.С 15 февраля в Челябинской области стартуют Недели вакансий, во время которых жители региона в онлайн-режиме смогут ознакомиться с самыми актуальными вакансиями от проверенных работодателей, узнать условия работы, уровень зарплаты на предприятиях, разыскивающих работников через центры занятости населения.В региональных центрах занятости населения пройдут ярмарки вакансий в онлайн-режиме, а также мини-ярмарки в формате личной явки с соблюдением санитарных мер. Желающие смогут пройти онлайн-собеседование и пообщаться с представителем работодателя. Для этого в центрах занятости населения оборудованы отдельные компьютеры с доступом в интернет, установленной программой для связи и вспомогательной техникой.«В практике ЦЗН во время онлайн-собеседования работодатель общается с соискателями через ZOOM. Эта площадка выбрана не случайно, так как позволяет одновременное подключение нескольких работодателей», - пояснили в Главном управлении.На официальном сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области www.szn74.ru еженедельно будут транслироваться презентационные ролики с работодателями-участниками Недель вакансий, а также будет размещена информация о предприятиях, предоставляемым ими вакансиям, данные о месте и дате проведения ярмарки вакансий с участием работодателя.В 2021 году еще большее число безработных граждан смогут трудоустроиться на общественные работы, пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело и оформить самозанятость.
Комплекс мер позволит реализовать мероприятия, стимулирующие работодателей на создание рабочих мест для трудоустройства на них более полутора тысяч человек, а также организовать занятость более четырех тысяч граждан через заключение социальных контрактов.Раздел на официальном сайте Областной службы занятости населения - http://www.szn74.ru/htmlpages/Show/Nedelivakansij2021.